Alessandro Tersigni è tra i volti di punta de Il Paradiso delle signore 8, la fortunata soap opera del pomeriggio che continua ad essere uno dei prodotti più amati dal pubblico di Rai 1.

Con il suo Vittorio Conti ha fatto appassionare milioni di spettatori ma, dopo sei anni di riprese quotidiane e appuntamenti con la soap in tv, l'attore non ha nascosto che in futuro potrebbe lasciare il cast del Paradiso per dedicarsi ad altri progetti.

Futuro incerto per Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore?

Nel dettaglio, Alessandro Tersigni è il veterano del Paradiso delle signore: presente fin dalla prima puntata della serie, quando veniva trasmessa in prime time su Rai 1, e presente fin dalla prima stagione daily.

Il suo Vittorio ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori, complici anche una serie di tormentate vicende sentimentali che lo hanno visto protagonista nel corso di questi anni: dalla fine del matrimonio con Marta Guarnieri al flirt in corso con Matilde.

Tuttavia, intervistato da "Vanity Fair", Alessandro Tersigni non ha nascosto che in futuro potrebbe esserci la sua uscita di scena dal cast della soap opera che in questi anni gli ha dato una grande popolarità.

'Un giorno andrò via', rivela l'attore di Vittorio ne Il Paradiso delle signore

"Sono passati sei anni, un giorno probabilmente andrò via, ma non perché mi stufi, ma perché fare altro è fisiologico", ha dichiarato l'interprete di Vittorio Conti nella soap opera Rai.

"Da attore sento il bisogno di creare, studiare altre cose, inventare. Ma resta che Il Paradiso delle Signore sia il mio secondo amore", ha aggiunto ancora Alessandro Tersigni.

Per il momento, però, la presenza di Vittorio Conti non è messa in discussione nel cast della nuova stagione de Il paradiso delle signore 8.

Il proprietario del grande magazzino milanese continuerà ad essere al centro delle trame e degli intrighi che terranno banco per tutta la durata di questa nuova stagione.

Vittorio in crisi col suo negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In particolar modo, Vittorio dovrà affrontare l'arrivo della nuova spietata concorrenza rappresentata dalla Galleria Milano Moda, che vede protagonisti Umberto e Tancredi.

Una sfida che lo metterà a durissima prova, dato che le vendite del suo negozio risentiranno moltissimo dell'arrivo della concorrenza e Vittorio dovrà correre ai ripari e cercherà così di puntare sulla prima collezione maschile da proporre nel suo negozio.

Intanto, con Matilde Frigerio continueranno a frequentarsi nelle vesti di "amici", pur essendo entrambi consapevoli del feeling speciale e dell'alchimia che vi è tra di loro.