Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso della stagione 2023/2024 potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Gemma.

L'ex venere del grande magazzino milanese, dopo aver scelto di lasciare Milano per viversi la sua prima gravidanza, potrebbe tornare in città assieme a suo figlio.

Occhi puntati anche su Maria che, nel corso dei prossimi episodi della soap, si ritroverà in piena crisi dal punto di vista sentimentale.

Maria e Vito separati nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 1, saranno incentrate sulla crisi personale di Maria.

La nuova stilista del grande magazzino milanese si ritroverà a prendere in mano le redini della sua nuova vita lontana da Vito, dato che il suo fidanzato continuerà a vivere in Australia per motivi di lavoro.

Una separazione che li metterà a durissima prova, soprattutto dopo che Maria conoscerà il giovane e affascinante Matteo Portelli, che riuscirà a rubarle anche un bacio.

Per Maria non sarà facile far finta che non sia successo nulla, dato che Matteo non la lascerà affatto indifferente e accenderà in lei dei sentimenti importanti.

Maria chiude con Vito nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

Il colpo di scena, quindi, potrebbe essere legato ad un possibile addio da parte di Maria nei confronti di Vito.

La stilista del grande magazzino guidato da Conti, potrebbe decidere di chiudere la sua storia d'amore con il giovane Vito e in tal modo concedersi la possibilità di guardarsi intorno e sentirsi anche libera di poter vivere una possibile storia d'amore con Matteo Portelli.

Gemma pronta a tornare con suo figlio ne Il Paradiso delle signore 8?

E poi ancora, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe essere spazio anche per il ritorno in scena della venere Gemma che, dopo aver lasciato la città per vivere in tranquillità la sua gravidanza, potrebbe tornare a Milano.

Sul finale di questa ottava stagione della soap opera di Rai 1, Gemma potrebbe riaffacciarsi in città con suo figlio e provare a riprendere in mano le redini della sua vita milanese.

Un ritorno che non passerebbe inosservato e che, sicuramente, saprebbe catalizzare l'attenzione dei tantissimi fan e appassionati della soap che stanno seguendo con grande interesse questo nuovo capitolo in onda con successo nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.