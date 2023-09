Proseguono i consueti appuntamenti con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso della settimana che va dal 25 al 29 settembre, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Maria Puglisi. Da quando ha fatto ritorno dalle sue vacanze in Australia, non fa parola con nessuno del suo rapporto con Vito. Tuttavia, ha fatto intendere alle sue amiche più care che c'è aria di crisi. Inoltre, ultimamente è molto impegnata con la sua famiglia, appena giunta a Milano.

La nuova copertina del Paradiso Market

Durante i prossimi appuntamenti con il Paradiso delle signore, Vittorio è alle prese con la realizzazione della nuova copertina della rivista. Tuttavia, Matilde gli dà degli importanti consigli. Il pubblicitario decide di darle ascolto, rendendola molto felice.

Nel frattempo, Maria riceve un improvviso regalo da parte di Vito, ma non riesce ad esserne felice. D'altronde, il loro rapporto sta prendendo una brutta piega. Successivamente, Salvatore si decide a compiere un passo verso Elvira e le propone di uscire da soli. Inaspettatamente, però, la giovane Venere rifiuta. Per aiutare il suo amico, Alfredo decide di organizzare un'uscita di gruppo.

Intanto, fa improvvisamente ritorno la giornalista Diletta D'Ambrosio, la quale è ancora molto interessata a Vittorio.

Tuttavia, vedendoli insieme, la giovane Frigerio si indispettisce. Invece, Adelaide deve fare i conti con i ricatti di Umberto. Quest'ultimo potrebbe sfruttare la sua confesisone per fargliela pagare.

Matteo insofferente al Paradiso delle signore

Nel contempo, Ciro decide di chiamare, dinanzi a tutta la famiglia, Vito per ringraziarlo del dono fatto.

Tuttavia, Maria nutre subito un forte imbarazzo. Intanto, Matteo è ancora in difficoltà, poiché non riesce a trovare una soluzione per i suoi problemi con sua madre.

Marcello, invece, comincia ad essere insofferente dinanzi alle attenzioni che Umberto riserva ad Adelaide. Tuttavia, per non avere problemi con Flora, il Commendatore preferisce raccontare a quest'ultima tutta la verità.

Purtroppo, però, la stilista ne fa parola con Fiorenza, la quale coglie l'occasione per mettere in difficoltà la Contessa.

Poco dopo, Maria e Matteo si rivedono e Agata nota che sua sorella è alquanto turbata. Intanto, Diletta vuole scoprire di più sul rapporto tra Matilde e Vittorio, poiché è decisa a conquistare il cuore del giovane pubblicitario.

Salvo non vuole mollare la presa con Elvira ed è deciso ad indagare sul conto del suo fidanzato. Tuttavia, quando crede che sia soltanto frutto della sua invenzione, Alfredo gli fa cambiare idea. Marcello nutre dei forti sospetti nei confronti di Matteo. Pertanto, la sorella gli consiglia di rovistare nella scatola dei ricordi della madre e scopre qualcosa di toccante.

Un discorso importante al Paradiso delle signore

Successivamente, Matilde e Vittorio si ritrovano a trascorrere diverso tempo insieme per preparare un discorso importante di ringraziamento per un premio che hanno vinto insieme. Pertanto, si riavvicinano nuovamente. Intanto, Marcello, leggendo la lettera che la madre di Matteo ha inviato a sua madre, decide di indagare ulteriormente per scoprire qualcosa in più sul fratello. Così, chiede aiuto a Maria.

Siccome il fidanzato di Elvira non è ancora stato visto da nessuno, anche Irene comincia a pensare che Tullio sia soltanto frutto dell'immaginazione della giovane Venere del Paradiso.

Quando Umberto viene a scoprire che Flora ha raccontato tutto a Fiorenza, va su tutte le furie. Tuttavia, questa situazione che si è venuta a creare, ha riavvicinato il Commendatore e la Contessa. Pertanto, i due decidono di deporre l'ascia di guerra e di parlarsi nuovamente.