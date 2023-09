Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 18 al 22 settembre 2023 su Rai 1 rivelano che Umberto si ritroverà ai ferri corti con Marcello e tra i due nascerà una discussione a dir poco furiosa.

Spazio anche alle vicende di Adelaide che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà costretta a fare i conti con l'amaro rifiuto di sua figlia Odile e non potrà che essere ferita e amareggiata.

Adelaide è ferita e delusa: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 22 settembre rivelano che il grande mistero della contessa verrà definitivamente a galla: la donna ha una figlia, Odile, che dovrebbe raggiungerla a Milano.

L'unico a conoscere la verità su quanto sta succedendo nella vita della donna sarà Marcello che, tuttavia, non proferirà parola con nessuno e terrà per sé questo segreto.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Odile annuncerà alla contessa che non arriverà più a Milano: la ragazza ci ha ripensato e non vuole andare a villa Guarnieri, lasciando così senza parole la sua mamma.

Adelaide è ferita, scoraggiata e inizia a temere seriamente di non poter mai più recuperare il legame con sua figlia, lasciandosi andare allo sconforto assoluto.

Marcello aggredisce Umberto: anticipazioni Il Paradiso 15-22 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che la contessa si mostrerà a dir poco inconsolabile e il suo atteggiamento non passerà inosservato agli occhi delle persone che la conoscono molto bene, tra cui l'astuto Umberto Guarnieri.

Il commendatore, infatti, proverà ad avere un colloquio con Adelaide ma si ritroverà a fare i conti con la reazione negativa di Marcello.

Il giovane Barbieri finirà per aggredire Umberto e, senza troppi mezzi termini, gli chiederà in maniera brutale di non farsi vedere mai più a villa Guarnieri e di lasciare in pace la sua donna.

A quel punto, quindi, Umberto avrà la prova che stava cercando: sta succedendo qualcosa di grosso nella vita della sua ex compagna e intende indagare e andare fino in fondo per scoprire come stanno realmente le cose.

Elvira spezza il cuore a Salvo: anticipazioni Il Paradiso al 22 settembre

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate della soap opera rivelano che Elvira deciderà di essere sincera al 100% con Salvatore e così gli confesserà di vederlo solo come un amico e di non essere interessata ad una storia d'amore con lui.

La venere, in questo modo, finirà per spezzare il cuore del giovane Amato, pronto però a rimettersi ancora una volta in gioco per provare a far cambiare idea ad Elvira.