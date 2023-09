Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara in programma su Canale 5 rivelano che Zuleyha si ritroverà a vivere dei momenti di grande dolore.

La donna si ritroverà vittima di un tremendo inganno da parte di Betul, la quale vuole mettere le mani sulla sua lussuosa villa e per questo motivo si rivelerà a dir poco spietata.

Di conseguenza, la protagonista femminile della soap opera si ritroverà messa nei guai e sfrattata dalla sua abitazione.

Zuleyha ingannata da Betul: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Betul ingannerà Zuleyha nascondendole le lettere in cui le viene notificato il mancato pagamento delle tasse.

La donna, senza farsi alcun tipo di scrupolo, non esiterà a buttare via quelle missive e in tal modo finirà per far mettere la donna seriamente nei guai.

Col passare del tempo, infatti, arriveranno sempre più lettere che verranno stracciate da Betul mentre il debito di Zuleyha si accumulerà sempre più, fino a quando non si ritroverà a fare i conti con una amara sorpresa.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha scoprirà come stanno realmente le cose: la donna ha accumulato un debito complessivo pari a 10 milioni di lire, che deve saldare al più presto per far evitare di finire per strada.

Zuleyha sommersa di debiti: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Un duro colpo per la donna che, nel momento in cui prenderà atto di come stanno le cose, non potrà che essere a dir poco distrutta e affranta per la situazione.

Hakan, a quel punto, proverà ad offrire il suo aiuto alla donna e si proporrà di offrirle i 10 milioni di lire che servono per pagare i suoi debiti.

Zuleyha, però, rifiuterà quei soldi perché ha perso fiducia in lui e non vuole averci più niente a che fare. La donna straccerà l'assegno di Hakan e, senza farsi troppi problemi, lo caccerà via dalla sua abitazione chiedendogli di non farsi più vedere.

Zuleyha viene sfrattata e finisce per strada: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo questo gesto decisamente molto forte, Zuleyha proverà a vendere i suoi gioielli per cercare di accumulare parte dei soldi che serviranno a pagare i debiti delle tasse.

Ma, per la donna, arriverà l'ennesima brutta notizia: la polizia farà irruzione nella sua villa e le chiederà di iniziare a sgomberare l'abitazione.

Zuleyha verrà sfrattata dalla sua casa e nel giro di pochi minuti si ritroverà per strada assieme ai suoi figli. Un vero e proprio choc per la donna che, in questa situazione, si ritroverà estremamente sola non potendo contare sul sostegno di uno dei suoi cari.