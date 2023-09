L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato nella settimana 2-6 ottobre 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta dense di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Vittorio Conti, che riuscirà finalmente a scoprire la verità sulle bugie raccontate da Tancredi sull'incendio al mobilificio di Matilde.

Brutte notizie anche per Salvatore che, dopo aver messo in discussione la buona fede di Elvira circa il suo nuovo fidanzato, si ritroverà costretto a ricredersi.

Vittorio scopre le bugie di Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al prossimo 6 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Vittorio nei confronti di Tancredi.

Sì, perché Conti riuscirà ad entrare in possesso di un dossier di vitale importanza che smaschera le varie bugie legate all'incendio al mobilificio di Matilde.

Una serie di documenti che attestano la colpevolezza di Tancredi che, in questo modo, si ritroverà messo con le spalle al muro.

Vittorio, quindi, scoprirà tutta la verità su quanto è accaduto in quella terribile notte e si sentirà profondamente in crisi.

La scelta di Vittorio su Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 6 ottobre

Da un lato, infatti, Vittorio vorrà mettere alle strette Tancredi e quindi smascherarlo agli occhi di Matilde, dall'altro però non vuole creare problemi alla donna che sta vivendo un periodo complicato della sua vita.

Per questo motivo, nonostante la potente arma di cui entrerà in possesso, preferirà non usare il dossier e non creare caos nella vita di Matilde.

Per il momento sceglierà di tacere e non inchiodare Tancredi alle sue responsabilità, pur conservando gelosamente quel documento che lo smaschera.

Spazio anche alle vicende di Maria che in questi nuovi episodi della soap opera si sentirà sempre più messa in crisi dalla presenza di Matteo Portelli.

Salvatore deluso e amareggiato: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 6 ottobre 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste su Rai 1 fino al 6 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Salvatore Amato.

Il giovane barista non vuole arrendersi all'idea di dover rinunciare alla sua amata Elvira, motivo per il quale proverà in tutti i modi a riconquistare la sua totale fiducia.

Ben presto, però, sarà costretto ad arrendersi e ad accettare il cambiamento nella vita della donna: sì, perché Elvira ha realmente un nuovo fidanzato e questo ragazzo si presenterà proprio in Caffetteria per mettere in chiaro le cose.

Un duro colpo da accettare per Salvo che, solo a quel punto, si renderà conto di dover mettersi l'anima in pace.