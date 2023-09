Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame in merito alle puntate di lunedì 2 e martedì 3 ottobre rivelano che Vittorio confesserà a Roberto Landi (Filippo Scarafia) di aver ricevuto un dossier su Tancredi dalla giornalista Diletta d'Ambrosio ma che - come in seguito rivelerà allo stesso Tancredi - non userà contro di lui.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, avrà in animo di aiutare il fratellastro Matteo Portelli (Danilo D'Agostino). Nel frattempo ci saranno ancora attriti tra Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e il Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) attenderà fiduciosa l'esito del dottore in merito alla gamba malata del marito Tancredi (Flavio Parenti), intanto Salvatore Amato scoprirà che Tullio esiste davvero e vorrà guadarlo in faccia.

Le anticipazioni della telenovela creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi del 2 e 3 ottobre, evidenziano che il nuovo numero del Paradiso Market sarà in vendita con in copertina Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e riscuoterà enorme successo.

Marcello, a differenza della perplessità iniziale, opererà la scelta di dare una mano d'aiuto al fratellastro Matteo. Nel frattempo Salvatore avrà l'inconfutabile prova dell'esistenza di Tullio, fidanzato di Elvira Gallo (Clara Danese) e sarà a pezzi.

Matilde attenderà la visita del marito sperando che il dottore gli fornisca una cura per la sua gamba, intanto Irene Cipriani (Francesca Del Fa) sceglierà la Venere che gestirà il reparto uomo.

Gianni Rivera sarà l'ospite scelto per lanciare la linea maschile del Paradiso, nel frattempo proseguiranno gli alterchi tra Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante) e Maria Puglisi (Chiara Russo).

Fortunatamente la sarta e lo stilista troveranno un punto in comune sull'allestimento della vetrina, mentre Salvo sarà più che mai deciso a vedere le sembianze di Tullio e chiederà ad Alfredo Perico (Gabriele Anagni) di fargli da spalla.

Marcello, intanto, organizzerà una cena per dialogare con Matteo alla quale inviterà anche Maria, ma Portelli dirà alla madre di voler troncare ogni legame col fratellastro. Vittorio dirà a Landi di non voler usare il dossier su Tacredi contro di lui.