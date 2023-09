L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Marcello Barbieri (Pietro Masotti) scopre da Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) che è il suo fratellastro e, sulle prime, non reagisce affatto bene alla notizia. Barbieri rivela ad Angela (Alessia Debandi) dell'esistenza di Matteo, quindi la sorella gli suggerisce di controllare in una scatola dei ricordi di loro madre, oggetto dove Marcello trova una lettera scritta da Silvana. Dopo aver letto il contenuto della missiva, il socio di Salvatore Amato cambia idea sul fratellastro e, dopo aver chiesto aiuto a Maria Puglisi (Chiara Russo) per rintracciarlo, cerca di organizzare una cena con lo stesso.

Portelli, invece, dice alla madre di voler recidere ogni relazione con Marcello, così il fronte comune tra i due fratellastri diviene, almeno sulla carta, inconciliabile. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a darne conferma, a far visita inaspettatamente a Marcello a casa sua potrebbe essere suo padre Maurizio, il quale vorrebbe chiarire la sua posizione e magari iniziare ad avere un rapporto sano coi suoi figli.

Marcello vorrebbe creare un rapporto col fratellastro, Matteo l'esatto opposto

La prima reazione di Marcello alla scoperta che Matteo è il suo fratellastro non è stata delle migliori e forse anche per questo suo modo impulsivo di reagire al momento Portelli non vuole averci a che fare.

Inizialmente, difatti, Matteo avrebbe voluto instaurare un rapporto con Marcello e non viceversa, ma allo stato attuale i ruoli si sono invertiti.

Tante, però, sembrerebbero le eventualità per cambiare nuovamente le carte in tavola in questa storyline familiare spingendo per una conoscenza tra fratellastri: ad esempio il ritorno di Angela a Milano oppure la lettura da parte di Portelli della lettera che aveva scritto sua madre Silvana per la signora Barbieri.

Maurizio potrebbe far inaspettatamente visita a suo figlio Marcello

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 8 che andrà in onda giovedì 5 ottobre, le anticipazioni rivelano che Marcello riceverà una visita inattesa.

Volutamente gli spoiler omettono di chi si tratti ma, nonostante ciò, è sempre possibile ipotizzare che tale figura possa essere legata a stretto giro alle origini famigliari dei Barbieri.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, a bussare inaspettatamente a casa di Marcello potrebbe essere suo padre Maurizio, magari allo scopo di chiarire la sua posizione in questa intricata vicenda.