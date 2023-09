Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. L'ottava stagione è appena incominciata e già è ricca di sorprese. Adelaide ha saputo che sua figlia è ancora in vita e ne attende l'arrivo a Milano. Stando alle anticipazioni del 14 settembre, la contessa deciderà di aprirsi con Matilde e dirle di essere madre. Maria, al contempo, rivelerà a Clara ed Irene di avere problemi con Vito.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 14 settembre: la contessa pensa alla figlia

Dunque le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si preannunciano ricche di colpi di scena.

A riservare non poche novità ci penserà la contessa, la quale ha scoperto di essere madre. La donna fino a poco prima sapeva che sua figlia fosse morta alla nascita. Tuttavia con grande stupore e gioia, Adelaide ha appreso che la ragazza, di nome Olide, è ancora in vita. Nel corso della puntata del 14 settembre il desiderio di incontrarla è molto grande, e la contessa di Sant'Erasmo attende l'arrivo della giovane a Milano per poterla finalmente conoscere.

Il Paradiso, episodio del 14/9: Frigerio saprà la verità

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre Adelaide deciderà di fare un passo avanti con Matilde. Difatti, nonostante i rapporti fra le due si fossero inaspriti, la contessa vorrà condividere questo segreto con la moglie del nipote.

Adelaide non riuscirà a nascondere la sua emozione e proprio per questo motivo deciderà di aprirsi con Frigerio. Tuttavia, almeno per il momento la donna non dirà chi possa essere il padre di sua figlia.

Il Paradiso delle Signore, trama 14 settembre: arrivano Concetta e Agata Puglisi

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 14 settembre svelano che si assisterà all'arrivo di due nuovi personaggi femminili: Agata e Concetta Puglisi.

Si tratta della sorella e della madre di Maria. Le due donne, non appena giunte in città, decideranno di far visita nell'azienda dove lavora Maria. L'intera famiglia Puglisi si stabilirà a Milano, andando ad abitare nella casa della famiglia Amato. Tuttavia per quanto riguarda la vita sentimentale della stilista del grande magazzino sembrerebbero non esserci buone novità.

La giovane, infatti, confiderà alle sue amiche di essere in crisi con Vito.

Il Paradiso, anticipazioni 14/9: Salvo vuole riconquistare Elvira

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 14/9 anticipano interessanti novità anche per il personaggio di Salvatore. Il giovane comprenderà di avere un certo interesse per Elvira. Tuttavia si renderà conto anche di averla sempre tenuta a distanza. Pertanto vorrà correre ai ripari, cercando di conquistare nuovamente l'affetto e la simpatia della ragazza.