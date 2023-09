L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 ritorna nella settimana dal 11 al 15 settembre 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Maria che, dopo essere rientrata a Milano, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e ad affrontare un momento di crisi che la metterà a dura prova.

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide che dopo aver svelato il suo segreto, si ritroverà a soffrire.

La nuova vita di Maria Puglisi: anticipazioni Il Paradiso 11-15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 15 settembre rivelano che Maria tornerà dall'Australia dopo essere stata un po' di tempo con Vito e si ritroverà alle prese con varie sorprese e cambiamenti.

La ragazza, infatti, dovrà affrontare la nuova sfida che la attende: è stata scelta come stilista ufficiale del grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti e questa per lei sarà una "prova del nove".

Maria non può permettersi errori, dato che si ritroverà a dover fare i conti con l'agguerrita concorrenza della nuova Galleria Milano Moda, gestita da Umberto e Tancredi.

Maria si ritrova in crisi: anticipazioni Il Paradiso al 15 settembre

Una situazione non facile per Maria che, nel corso dei primi episodi di questa nuova stagione, si ritroverà a dover fare i conti anche con la presenza di un secondo stilista, che verrà scelto per la collezione maschile del Paradiso.

Inoltre, come se non bastasse, Maria si troverà a dover prendersi cura dei suoi familiari: papà Ciro ha deciso di lasciare la Sicilia assieme a mamma Concetta e Agata, la figlia minore, per cercare una nuova vita a Milano.

Di conseguenza, l'orizzonte per Maria si farà particolarmente complicato e la ragazza si ritroverà a dover affrontare un periodo che si preannuncia particolarmente difficile da gestire.

Adelaide soffre per sua figlia: anticipazioni Il Paradiso 11-15 settembre

Inoltre, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 15 settembre rivelano che Adelaide tornerà a Milano dopo un periodo di assenza e svelerà il suo segreto: ha una figlia segreta, creduta morta, di cui fino a poco fa ignorava l'esistenza.

Per la contessa inizierà così un nuovo capitolo della sua vita, ma ben presto si ritroverà a soffrire moltissimo per questa figlia. Il rapporto tra le due, infatti, non sarà per niente facile.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Salvatore che, dopo aver trascorso l'estate pensando ad Elvira, scoprirà che la venere si è fidanzata con un altro ragazzo. Un duro colpo per il barista, che vorrà cercare di riconquistarla.