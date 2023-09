Cosa succede nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 nella settimana dal 25 al 28 settembre 2023 alle 16:05? Le anticipazioni degli episodi inediti vedono Marcello indagare su Matteo, dopo aver scoperto che è il suo fratellastro. Nel frattempo Diletta incastra Tancredi grazie a un dossier che riporta informazioni molto compromettenti sul suo conto.

Adelaide sarà in grande difficoltà dopo che Flora si lascerà scappare un particolare sul suo segreto che accenderà i sospetti in Fiorenza. Umberto, che tiene molto alla contessa, sarà furioso con Flora: presto la notizia che Adelaide abbia una figlia potrebbe diventare di dominio pubblico, con gravi conseguenze.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18-22 settembre 2023: Tancredi scoperto?

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore relative agli episodi in onda la settimana dal 18 al 22 settembre su Rai 1 rivelano che Diletta torna a Milano, ancora interessata a Vittorio. La giornalista, dopo aver visto Conti con Matilde, capisce subito che tra i due c'è qualcosa. Non si sbaglierà.

Uscita dal grande magazzino, Diletta incrocia per puro caso Tancredi, che la mette in allerta nei confronti di un suo collega.

Tancredi non sa che Diletta ha tra le mani un dossier che lo incastra. Il prezioso documento finisce sulla scrivania di Vittorio, che resta spiazzato.

A proposito di retroscena ancora non venuti a galla, ecco che Ciro telefona a Vito per parlare di Maria che, tuttavia, è a disagio.

Oltre al rapporto con il fidanzato che non va come dovrebbe, non sa che la famiglia Puglisi nasconde un segreto causa dell'imminente trasferimento a Milano. I misteri non sono finiti qui.

Anticipazioni 18-22 settembre Il Paradiso delle signore: cosa nasconde Matteo?

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle signore, presto la storia di Matteo e Marcello viene alla luce grazie a un dialogo tra il giovane e sua madre.

Marcello non sta passando un periodo facile: oltre alla gelosia nei confronti di Adelaide - ancora vicina a Umberto - inizia a nutrire dei sospetti su Matteo.

Deciso ad andare a fondo della questione, Marcello si confronta con la sorella Angela, che gli dice di guardare all'interno di una scatola. Qui, Barbieri trova qualcosa che lo toccherà molto e che lo spinge a confrontarsi con Matteo.

Fiorenza scopre che Adelaide ha una figlia e la rovina?

Flora è sempre più gelosa di Umberto che, per non farla preoccupare, le racconta la verità su Adelaide, distrutta per il rifiuto della figlia Odile, ritrovata dopo averla creduta morta.

La giovane Ravasi si lascia scappare un dettaglio compromettente mentre parla con Fiorenza, che non perde tempo per mettere in difficoltà Adelaide.

Quando Umberto scopre quello che è successo, si infuria con Flora, preoccupato per le sorti della contessa.