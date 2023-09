Ottime notizie per La Promessa che continua la sua messa in onda mettendo a tacere le voci sulla sua chiusura. La soap opera verrà trasmessa dopo Amici, anche se con qualche minuto in meno. Che cosa succede dunque nelle nuove puntate su Canale 5? La gravidanza di Pia viene alla luce e Petra, cattiva come non mai, non perde tempo per informare Cruz.

La servitù resta senza parole quando Gregorio annuncia di essere il padre del bambino di Pia mentre Cruz prende una decisione che cambierà per sempre le sorti della governante.

Di seguito, le trame dettagliate.

La Promessa: Petra tradisce Pia e rivela il suo segreto nelle nuove puntate

Arriverà presto il momento in cui Pia dovrà rivelare di essere incinta, non potendo più nascondere il pancione. La governante si confiderà con i colleghi, certa che mantengano il segreto.

Pia sottovaluterà però la cattiveria di Petra che, come suo solito, non perderà tempo per far sapere a Cruz quanto scoperto.

La nobildonna scenderà nelle cucine per accertarsi se questa notizia è vera o meno e Pia non potrà più mentire, costretta a confermare a Cruz di essere incinta.

Gregorio annuncia di essere il padre del bambino di Pia

Come svelano le anticipazioni della soap La Promessa delle nuove puntate su Canale 5, Cruz si infurierà con Pia e la conversazione tra le due prenderà una brutta piega.

A quel punto, ecco che Gregorio, con sorpresa di tutto il personale, annuncerà di essere il padre del bambino che Pia aspetta.

Tutti resteranno attoniti, Pia compresa. La governante, pur di non dire la verità fino in fondo, prenderà la palla al balzo e confermerà la paternità di Gregorio. Sarà la firma della sua condanna.

La discesa verso il buio di Pia nella soap La Promessa

Cruz sarà sconvolta e racconterà tutto ad Alonso. I due penseranno al da farsi, concordando sul fatto che l'obiettivo primario sarà quello di non creare pettegolezzi.

Dal canto loro, nelle nuove puntate della soap La Promessa Gregorio e Pía, davanti ai marchesi, inventeranno un loro fantomatico incontro che possa giustificare la gravidanza.

Cruz obbligherà i due a sposarsi, se non vogliono perdere il lavoro.

Gregorio non si pentirà del suo gesto generoso e farà capire di avere la seria intenzione di proteggere il bambino e sua madre. Con il passare del tempo, però, il maggiordomo si rivelerà un essere spregevole.

Il lato oscuro di Gregorio

Pia inizierà infatti a stare molto male e, grazie alle indagini di Jana, scoprirà che Gregorio le sta somministrando della cicuta in modo da farle perdere il bambino. Non sarà l'unico segreto che nasconde Gregorio e verranno a galla lati molto oscuri del suo passato che riguardano anche Romulo che lasceranno senza fiato i telespettatori.

Resta da capire chi e quando riuscirà a incastrare il maggiordomo, che porterà Pia a lottare tra la vita e la morte.