Ultima settimana di programmazione per la soap opera La Promessa, che dal 25 settembre non andrà più in onda su Canale 5 per lasciare spazio ad Amici. Con ogni probabilità, la soap tornerà ad aprile, dopo il gran finale di Terra amara.

Le anticipazioni delle nuove puntate intanto raccontano che Jimena commetterà una distrazione che porterà alla luce il suo segreto: Manuel scopre che non è incinta e che dunque gli ha mentito per l'ennesima volta.

Nel frattempo, Jana e Manuel vivono la prima loro notte d'amore, sebbene con la paura di essere scoperti.

La Promessa: Manuel scopre le bugie di Jimena nelle nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni dei prossimi episodi La Promessa svelano che Manuel scoprirà che Jimena gli ha mentito sui suoi ricordi ma sarà troppo tardi, visto che la signorina avrà fatto in tempo a diventare sua moglie, con grande disperazione di Jana.

La loro vita coniugale non sarà affatto felice e Jimena, capendo che Manuel è ancora innamorato di Jana, tenterà il tutto per tutto per tenerlo legato a sé, arrivando a fingere di essere incinta. La notizia sconvolgerà Jana, che capirà di essere ormai un ricordo lontano per Manuel.

Cruz vorrà chiamare un medico per far seguire Jimena e da questo momento in poi, per lei arriverà la discesa nell'abisso.

Jana ascolta la telefonata tra Jimena e sua madre

Continuando con le anticipazioni, Jimena confiderà il suo segreto solo alla madre, che le reggerà il gioco. Sarà lei a convincere un medico di loro conoscenza a testimoniare il falso, mettendo a tacere i sospetti di Cruz.

Purtroppo non basterà, poiché Jana insinuerà dei dubbi in Manuel sulla finta Gravidanza di Jimena dopo aver ascoltato di nascosto una telefonata con la madre.

Di primo acchito, non le crederà nemmeno, accusandola di essere gelosa, ma ben presto si dovrà ricredere.

Il fatale errore di Jimena

Non sarà semplice portare avanti le sue bugie Jimena tremerà al solo pensiero di essere scoperta. Per guadagnare tempo ecco che farà un viaggio lontano dalla Spagna, ma durante la sua assenza succederà di tutto.

In primis Manuel e Jana vivranno la loro prima notte d'amore sognando un futuro insieme, che potrebbe diventare possibile. Già, perché Jimena, prima di lasciare la villa, commetterà l'errore di dimenticare gli assorbenti in bagno. Teresa li troverà e verrà intimata di non rivelare nulla. Il destino stavolta non giocherà a suo favore e Manuel scoprirà che Jimena non è davvero incinta proprio grazie alla questa distrazione.