Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa previste prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena legato alle condizioni di salute di Jana.

La domestica, infatti, si ritroverà in serio pericolo di vita e rischierà seriamente di non farcela. Il motivo? Una vendetta spietata che verrà architettata e messa in piedi da Jimena, la quale continuerà a fare il possibile per liberarsi per sempre di colei che considera una nemica a tutti gli effetti.

Jimena spietata con Jana: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena si mostrerà sempre più spietata e pericolosa nei confronti di Jana, al punto da maturare il pensiero di liberarsi per sempre di lei.

Il motivo? La donna non accetta che Manuel possa avere un feeling speciale con la loro domestica e il modo in cui il suo uomo guarda Jana, la rende a dir poco furiosa.

Per questo motivo, in accordo con sua mamma, Jimena deciderà di mettere a punto un piano diabolico studiato a tavolino, col quale intende dare una lezione esemplare alla sua nemica.

La perfida Jimena si rivolgerà a Jana chiedendole di trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione dei suoi genitori, così da poter dare loro una mano a gestire nel migliore dei modi l'arrivo di un gruppo di ospiti.

Jana sfruttata da Jimena ed è in pericolo: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena riuscirà ad abbindolare Jana con i suoi finti complimenti e alla fine la convincerà a trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione dei suoi genitori.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Jana arriverà presso la villa degli Infantes e scoprirà ciò che dovrà fare realmente.

La domestica, infatti, scoprirà di essere stata assunta non per svolgere i lavori in casa bensì per svolgere quelli nei campi.

Il suo compito, infatti, sarà quello di zappare la terra e sarà costretta a fare turni di lavoro massacranti, della durata di 14-15 ore al giorno.

Jana in pericolo di morte: anticipazioni La Promessa

Un lavoro a dir poco estremo ed estenuante che metterà a durissima prova il fisico gracile della domestica. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che quando tornerà al palazzo, Jana si ritroverà in serio pericolo di vita.

Le sue condizioni di salute verranno bollate come "pessime" e la ragazza non riuscirà neppure a stare in piedi.

Jana verrà ricoverata con estrema urgenza e, complici dei gravi problemi respiratori, si ritroverà sospesa tra la vita e la morte.

Per lei sarebbe necessario un farmaco costosissimo che potrebbe salvarle la vita e risolverle tutti i suoi problemi. Riuscirà ad averlo prima che non sia troppo tardi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.