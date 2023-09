Tra i concorrenti dell’ottava edizione del Grande Fratello c’è anche Letizia Petris, una giovane fotografa 24enne di Riccione. Nelle scorse ore la ragazza ha raccontato alla coinquilina Rosy Chin di essere stata fidanzata con una ragazza per un anno e mezzo quando aveva 17 anni, ma ci ha tenuto a precisare che questa storia fa ormai parte del suo passato.

Sulla vicenda è però intervenuta la sua ex, Nicole Conte, che dopo essere stata tirata in ballo le ha risposto duramente, accusandola di averla tradita durante la loro relazione e raccontando la propria versione dei fatti: “E’ una persona falsa che vuole passare per vittima”.

L’attuale compagna della sua ex: ‘Stai bene attenta a cosa dici’

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, la concorrente Letrizia Petris si è dunque confidata con la coinquilina Rosy Chin raccontando di aver avuto diversi anni fa una storia d’amore con una ragazza, con la quale avrebbe però vissuto dei momenti difficili.

La fotografa ha fatto capire di non avere affatto un bel ricordo di quel periodo: “Sono stati momenti pesanti, un branco di lupi contro uno”. La replica di Francesca Frigieri, l’attuale compagna della sua ex, non è però tardata ad arrivare: “Letizia, Letizia, nessuno sapeva nemmeno della tua esistenza e ne chi fossi se non la ex della mia compagna. Saresti rimasta tale se fossi rimasta al posto tuo, ma hai scritto qualche messaggino di troppo, ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perchè tu eri già fidanzata, ma in effetti, sei abituata ad avere questo genere di comportamento con le persone, non mi stupisco".

E poi ancora: "Non capisci gli atteggiamenti dopo tanti anni? Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosine quanto ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l'una dell'altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria?

Stai ben attenta" ha dichiarato tramite alcune storie su Instagram.

La sua ex fidanzata: ‘Mi ha tradito’

Al coro si è unita anche l’ex fidanzata della fotografa spedendo un messaggio all’influencer Deianira Marzano che l'ha poi diffuso attraverso una Instagram Stories: "Mi ha tradito, è una persona falsa che vuole passare per vittima, è inutile che continua a fare la vittima sacrificale".

Non è la prima volta che la concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini dichiara di aver avuto delle relazioni con donne dato che aveva ammesso di preferirle a livello mentale già in una diretta sulla piattaforma Twitch: “Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto”. Alla domanda dell’intervistatore se preferisse stare con un uomo, aveva risposto di sì. Anche così si spiega la sua attuale relazione col compagno Andrea Contadini.