Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler spagnoli dello sceneggiato rivelano che i ricordi di Manuel inizieranno a riaffiorare in seguito al matrimonio con Jimena.

Anticipazioni de La Promessa: Jimena riesce a convincere il marchesino a sposarla

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Alonso e Cruz scopriranno che Don Camilo è un impostore, e che è stato inviato da José Luis e Mercedes per fare delle indagini sulla loro famiglia e per capire se Manuel era la persona adatta per la loro figlia.

José Luis sarà disposto ad annullare le nozze di Jimena dopo l'arresto di Camilo e la scoperta della grave crisi finanziaria che vive il palazzo.

Tuttavia sia Alonso che José Luis dovranno tirarsi indietro quando i rispettivi figli li informeranno di aver intenzione di sposarsi nel giro di quindici giorni. In questo modo Jimena riuscirà a convincere il marchesino a sposarla, approfittando della sua mancanza di memoria. La giovane gli farà credere che la loro relazione era perfetta.

Catalina e Martina vogliono che Jimena sia sincera con Manuel

Nelle prossime puntante della soap opera Catalina e Martina inizieranno ad avere dei sospetti sull'amore travolgente tra Manuel e Jimena. Per questo motivo cercheranno di convincere la figlia di José Luis a essere sincera con il suo promesso sposo.

Allo stesso tempo Catalina non capirà per quale motivo Jimena abbia detto a Manuel che aveva intenzione di abbandonare la sua passione per gli aeroplani. Di conseguenza la giovane aiuterà Jana a ricostruire il velivolo del marchesino, che però reagirà con freddezza quando lo vedrà. Manuel preciserà che Jimena gli aveva detto che era un passatempo troppo pericoloso per lui: il piano della donna sembrerà avere esito positivo.

I ricordi del fratello di Leonor iniziano a riaffiorare dopo il suo matrimonio

Manuel non rinuncerà a sposare Jimena, nemmeno quando Alonso gli rivelerà di non essere obbligato a farlo per risollevare le sorti de La Promessa. Il marchesino e la donna alla fine diventeranno marito e moglie, mentre Jana rinuncerà a consegnargli la lettera dove gli rivela tutto il suo amore.

Tuttavia accadrà qualcosa di inaspettato dopo la prima notte di nozze. Manuel raggiungerà Jana nell'hangar dove le confesserà di aver sognato di volare insieme. La domestica a questo punto accetterà di salire sul velivolo insieme a lui. I ricordi inizieranno a riaffiorare una volta tornati alla base. Jimena dovrà iniziare a preoccuparsi quando Manuel deciderà di annullare il viaggio di nozze.