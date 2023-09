Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico avrà modo di seguire dal 17 al 23 settembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Cukurova sarà devastato da un altro grave lutto dopo la morte di Hunkar Yaman (Vahide Percin). Yilmaz Akkaya infatti perderà la vita dopo aver perdonato il rivale Demir Yaman per tutto il male che gli ha fatto.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz perdona il rivale per avergli procurato tanto dolore

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che tutti saranno contenti del miglioramento delle condizioni di salute di Yilmaz dopo il drammatico incidente stradale.

In ospedale, Demir e il rivale riusciranno a confrontarsi promettendosi di badare alla famiglia se uno dei due venisse a mancare. Yilmaz comunque continuerà ad avere gravi problemi di salute in seguito all'incidente. Demir intanto tornerà a fare visita al suo nemico dove si scuserà per avergli procurato tanto dolore per così tanti anni. L'ex meccanico a questo punto deciderà di perdonare il ricco imprenditore dopo averlo pregato di prendersi cura di Zuleyha e Adnan qualora morisse. Ali Rahmet, intanto, informerà i notabili di Cukurova sulle condizioni stabili di Yilmaz. L'uomo poi dichiarerà di considerare Demir come se fosse suo figlio. In questo modo, l'eterna faida tra le due famiglie sembrerà essersi conclusa.

Il meccanico muore dopo aver confessato tutto il suo amore a Zuleyha

Nelle prossime puntate della soap opera, Gaffur comunicherà a Gulten e Cetin di voler andare a trovare lavoro in Germania in quanto lui e Saniye non sopportano più la presenza di Sevda alla fattoria Yaman.

Nel frattempo, le condizioni di Yilmaz avranno un peggioramento.

L'ex meccanico infatti morirà dopo aver confessato il suo amore eterno a Zuleyha (Hilal Altınbilek). A tal proposito, il corpo verrà trasportato in obitorio dove sarà raggiunto dalla sua amata, Mujgan e Ali Rahmet. Ognuno deciderà di restare da solo con lui per un momento intimo.

Behice, invece, non parteciperà ai funerali di Yilmaz visto che si slogherà una caviglia.

Sermin e Fusun a questo punto crederanno che la donna abbia finto di essersi fatta del male in quanto incapace di nascondere la sua gioia davanti alla morte di Yilmaz.

Mujgan eredita un enorme patrimonio

Intanto, Mujgan erediterà un enorme patrimonio da parte di Yilmaz mentre Demir (Murat Ünalmış) accompagnerà Adnan alla veglia serale in onore del suo defunto papà. Sarà in questa circostanza che Ali Rahmet inviterà il ricco imprenditore a rimanere in quanto ormai lo considera come se fosse suo figlio.