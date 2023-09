La soap opera spagnola La Promessa continuerà a fare compagnia ai fan italiani fino a questo venerdì 22 settembre 2023, visto che poi da lunedì non andrà in onda.

Gli spoiler sui futuri episodi raccontano che Pia Adarre (María Castro) si renderà conto di aver sposato un uomo malvagio. Infatti il maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) quando la governante gli chiederà se è stato lui ad avvelenarla, confesserà di aver cercato di farle perdere il bambino che aspetta.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Cruz e Alonso obbligano Pia e Gregorio a sposarsi

Nelle nuove puntate della telenovela in onda quando tornerà in onda Pia continuerà a essere in dolce attesa, dopo essere stata violentata dall’ormai defunto barone Juan (Alberto Gonzalez). La marchesa Cruz (Eva Martin), dopo aver scoperto della gravidanza della governante, le aveva ordinato di abortire per non essere licenziata, ignorando che chi fosse il vero padre della creatura.

Successivamente Petra (Marga Martínez) avviserà la marchesa quando verrà a conoscenza che Pia è ancora incinta. Quando Cruz sarà in procinto di cacciare la governante dal suo palazzo in preda alla furia, il nuovo maggiordomo Gregorio sosterrà di essere il genitore del bambino di Pia e le assicurerà che lei non ha abortito su sua richiesta.

Alonso (Manuel Regueiro) e la moglie Cruz costringeranno i due dipendenti a sposarsi in fretta per farli rimanere al loro servizio. Pia accetterà di diventare la moglie di Gregorio e gli sarà riconoscente per aver rischiato di perdere il suo lavoro per lei.

Pia si sente male dopo le nozze, Gregorio messo alle strette dalla moglie

A seguito delle nozze Pia inizierà a sentirsi male: dopo aver fatto preoccupare la cameriera Jana (Ana Garces) e il resto della servitù si farà visitare dal medico e apprenderà di aver ingerito del veleno. La governante sospetterà subito che la responsabile dei suoi malesseri sia Petra, con la quale non è mai andata d’accordo.

Ben presto Pia capirà di aver sbagliato ad accusare la collega, poiché frugando in uno dei cassetti del marito Gregorio troverà proprio la boccetta di cicuta con la quale è stata avvelenata. Quest’ultimo appena sua moglie lo metterà alle strette, non avrà altra scelta che ammettere di aver cercato di farla abortire per non accettare il fatto di non essere il vero padre del bambino. Addirittura il maggiordomo perderà il senno della ragione, al punto da costringere Pia a bere dell’altra cicuta.