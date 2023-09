Federico e Carola tornano in studio a Uomini e donne a distanza di un po' di mesi dalla fine della loro storia d'amore nata all'interno del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Nel corso della puntata trasmessa questo giovedì pomeriggio in tv, i due hanno avuto modo di confrontarsi in studio e l'ex tronista non è stato per niente tenero nei confronti della sua ormai ex fidanzata.

Federico non ha nascosto la sua profonda amarezza ammettendo che secondo lui, Carola avrebbe partecipato a questo confronto solo per un tornaconto personale.

Il ritorno di Federico e Carola nello studio di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio in tv è stata caratterizzata dall'accesissimo contro tra Federico e Carola.

L'ex tronista non si è fatta problemi a smascherare la ragazza, svelando che il suo sentimento sarebbe svanito nel giro di pochissimi mesi, dopo che lui avrebbe smesso di fare il "cagnolino", tirando fuori il carattere e lamentandosi di alcuni atteggiamenti della sua fidanzata.

L'ex tronista ha raccontato di non gradire il fatto che Carola andasse a ballare in compagnia di persone sconosciute, motivo per il quale cercava di tenerla sotto controllo ammettendo però che si trattava di un senso di protezione nei confronti della ragazza.

L'ex tronista Federico smaschera Carola nello studio di U&D

Carola, al contrario, vedeva questo atteggiamento di Federico come una sorta di controllo nei suoi confronti e per tale motivo ha iniziato a dubitare della loro storia d'amore.

Sta di fatto che, alla fine, sarebbe stata la ragazza a prendere la decisione di troncare la loro relazione e quindi mettere la parola fine anche alla convivenza intrapresa al termine di Uomini e donne.

Ma non è finita qui, perché Federico non si è fatto problemi a smascherare Carola nel corso del loro confronto in trasmissione, svelando che prima di vedersi in studio, lei lo avrebbe cercato per mettersi d'accordo su cosa dire.

'Ho perso 7 chili', lo sfogo di Federico Nicotera a U&D

"Se sei pulita con la coscienza, perché mi chiedi di metterci d'accordo?

Tu qua non ci dovevi venire. Sei venuta per un tornaconto personale", ha sbottato Federico Nicotera nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, tra gli applausi del pubblico che si è schierato dalla sua parte.

"Ho perso 7 chili", ha aggiunto ancora l'ex tronista ammettendo di essere stato particolarmente male dopo la fine della loro relazione e di aver sofferto per l'addio inaspettato da parte di Carola, la quale non ha mai più cercato di trovare un punto di incontro col suo fidanzato per mettere da parte le incomprensioni.