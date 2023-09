Nelle ultime 24 ore, è successo di tutto al Gran Hermano: Oriana e Daniele hanno regalato colpi di scena dentro e fuori la casa. Il conduttore del programma "Vamos a Ver", inoltre, ha fatto sapere che gli "Oriele" si sono incontrati lontano dalle telecamere: la decisione di far rivedere Dal Moro e Marzoli è stata degli addetti ai lavori, preoccupati per la salute di lui dopo la sfuriata in diretta tv.

Aggiornamenti sull'esperienza di Oriana a Madrid

Daniele ha perso le staffe al GF spagnolo: quando ha sentito Oriana piangere e disperarsi per il loro mancato incontro, il ragazzo ha iniziato a prendersela con gli autori e con le porte del confessionale (si parla di calci e anche di una possibile imprecazione).

La reazione degli "Oriele" è stata così forte perché gli addetti ai lavori hanno messo Marzoli davanti a una scelta molto difficile: vedere il fidanzato togliendo 12 mila euro al montepremi del gruppo, oppure rinunciare al faccia a faccia per preservare i soldi che andranno al vincitore del reality-show.

Tra le lacrime e i singhiozzi, l'influencer ha deciso di non incontrare Dal Moro anche se era a pochi passi da lei e la aspettava all'interno di una gabbia dorata nel giardino della casa.

"Fatemela vedere, i sentimenti non sono un gioco", ha scritto il giovane su Instagram dopo la puntata alla quale ha partecipato come ospite.

Novità in arrivo sul percorso di Oriana

La trasmissione "Vamos a Ver", però, il 20 settembre ha aggiornato fan e curiosi su quello che è successo al termine della diretta del Gran Hermano della sera precedente.

Il conduttore dello show, infatti, in queste ore ha raccontato: "Per garantire il benessere di Daniele, che era un po' nervoso, il programma ha deciso di fargli fare un breve incontro. Lui e Oriana si sono visti sotto supervisione".

"Visto che la decisione è stata del programma e non della concorrente, il montepremi rimane intatto", ha concluso il presentatore del format spagnolo che si occupa anche del reality al quale sta partecipando Marzoli.

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno preferito assecondare la richiesta di Dal Moro dopo aver assistito alla sua sfuriata: per preservare la sua salute e anche il percorso di Oriana all'interno della casa, gli autori hanno concesso un breve faccia a faccia (non si sa se è stato ripreso dalle telecamere e se quindi andrà in onda in televisione).

Il 'siparietto' di Oriana nella casa

Il Gran Hermano è iniziato da poco più di una settimana, ma gli "Oriele" sono già riusciti nell'intento di finire al centro di una delle dinamiche più interessanti dell'edizione in corso.

Il viaggio che Daniele ha fatto a Madrid il 19 settembre, infatti, doveva essere legato a una romantica sorpresa per Oriana: quando la puntata è iniziata, però, la concorrente ha scoperto che per vedere il fidanzato avrebbe dovuto rinunciare a 12 mila euro del premio finale (che è in comune con tutti gli altri inquilini).

Prima di prendere una decisione, Marzoli ha regalato un vero e proprio "show" ai telespettatori: lacrime, singhiozzi, suppliche alla conduttrice sono solo alcuni dei comportamenti che l'influencer ha assunto in tv quando ha realizzato che non avrebbe rivisto la sua dolce metà.

Anche Dal Moro non è stato da meno: quando ha sentito la compagna piangere disperata nella casa, il veneto ha iniziato a prendersela con la produzione, lasciandosi scappare anche quella che i fan hanno interpretato come un'imprecazione.

Le novità delle ultime ore, però, fanno sapere che i due innamorati si sono visti (seppur per poco tempo e sotto la supervisione di chi lavora al GF spagnolo).