L'ospitata di Daniele Dal Moro al GF spagnolo, non è andata come lui e i fan "Oriele" avevano previsto. Oriana Marzoli si è trovata costretta a dire no all'incontro con il fidanzato perché le sarebbe costato 12 mila euro del montepremi finale, un "out-out" che gli autori le hanno imposto in diretta.

Se la ragazza si è disperata arrivando a implorare la conduttrice del reality di farle vedere il fidanzato, quest'ultimo si è innervosito quando ha sentito Marzoli piangere a dirotto.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF

12 mila euro del montepremi comune per vedere Daniele solo tre minuti: è stata questa la proposta del GF spagnolo che ha fatto disperare Oriana l'altra sera.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 19 settembre, l'influencer è stata messa di fronte ad un bivio: incontrare il fidanzato ma spendendo una cifra altissima, oppure rinunciare al faccia a faccia mantenendo intatto il denaro che andrà al vincitore.

Marzoli ha detto che se i soldi fossero stati solo suoi avrebbe detto sì, ma non se l'è sentita di accettare sapendo di togliere qualcosa ai compagni d'avventura.

Nonostante questo, la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime e i singhiozzi, tristissima per non aver potuto riabbracciare Dal Moro all'interno della casa. Lo sconforto della venezuelana, però, è aumentato quando ha scoperto che il veneto era in giardino ad aspettarla, quindi aveva preso un volo per Madrid solo per farle una sorpresa.

La reazione del vippone al GF

Oriana e Daniele hanno potuto parlarsi per pochi secondi tramite una porta: mentre era in confessionale, Dal Moro ha sentito la fidanzata piangere e cercare sue rassicurazioni, e questo l'ha mandato su tutte le furie.

"Io spacco tutto", ha ripetuto più volte il veneto mentre gli autori del GF spagnolo cercavano di calmarlo.

Nel momento di rabbia, inoltre, pare che il ragazzo abbia anche imprecato e che il pubblico l'abbia sentito perché il suo microfono era acceso. Ripreso possesso del suo cellulare dopo la sorpresa non riuscita, l'ex gieffino ha condiviso su Instagram una Stories nella quale ha affermato: "Fatemi vedere Oriana o non me ne vado da qui".

"Non si gioca con i sentimenti", ha detto ancora Daniele sui social network.

Il parere dei fan

Un pensiero piuttosto condiviso sul web, è che il GF spagnolo sia stato "crudele" nell'impedire a Oriana e Daniele di vedersi anche solo per pochi minuti.

"In un'ora c'è stato l'attacco di panico di lei, lui dentro un gabbia d'oro, la bestemmia in diretta e la rottura della porta del confessionale", "Daniele spacca tutto e vuole chiamare la polizia, sto perdendo un polmone", questi sono alcuni dei commenti con i quali i fan Oriele hanno riassunto cosa è successo ieri sera nella casa.

Nonostante la suppliche di Marzoli, la conduttrice non ha dato il via libera all'incontro con il fidanzato, che anche per questo si è infastidito.

Probabilmente a Dal Moro era stata promessa un'altra cosa, una sorpresa romantica a quasi due settimane dall'ultima volta che ha potuto abbracciare la sua dolce metà. Gli addetti ai lavori, invece, hanno pensato di proporre a Oriana uno scambio: tre minuti con Daniele per 12 mila euro del montepremi di tutti i concorrenti.