Myrta Merlino ha debuttato al timone di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso e scoppia subito il caos social. Questo lunedì 4 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del talk show pomeridiano di Canale 5, rimasto orfano della conduttrice partenopea che ne ha condotto ben 15 edizioni di successo.

L'arrivo della giornalista, ex volto de La7 al timone del programma, ha scatenato un bel po' di critiche e polemiche social, al punto che in moltissimi hanno chiesto il ritorno della conduttrice storica.

Myrta Merlino prende il posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5

Nel dettaglio Mediaset ha scelto di apportare delle modifiche a Pomeriggio 5 e, da questa edizione, il timone del talk show feriale di Canale 5 è passato nelle mani di Myrta Merlino.

Un debutto che, tuttavia, è stato funestato da un bel po' di critiche e commenti negativi sui social: in tanti hanno puntato il dito contro la giornalista, sostenendo come la sua conduzione sia stata del tutto inadatta per un programma che nel corso degli ultimi quindici anni è stato condotto da Barbata d'Urso.

Un cambiamento che ha spiazzato il pubblico, molti dei quali si dicono già pronti a lasciare la trasmissione e ad evitare così di seguirlo nel corso di questa nuova stagione televisiva.

'Ridateci Barbara d'Urso, che disastro': scoppia il caos su Pomeriggio 5

"Ridateci Barbara D'Urso, che disastro questa prima puntata di Pomeriggio 5", ha scritto un commentatore social dopo aver visto la prima puntata trasmessa questo lunedì in televisione.

"La Merlino è abituata ai tempi lunghi del mattino di La7, in questo caso serve più ritmo e lei sta dimostrando di non esserne all'altezza", ha scritto un altro spettatore dopo aver visto la prima puntata.

"Questa prima puntata di Pomeriggio 5 non può che essere bocciata: il programma quest'anno subirà un vero e proprio tracollo auditel", ha commentato ancora qualcun altro sui social.

'Tutto forzato, freddo e noioso': Myrta Merlino nel mirino per Pomeriggio 5

"Barbara manchi come l'aria in questo programma che era perfetto per te.

Una scelta scellerata da parte dei vertici Mediaset", scrive un telespettatore web.

"Studio orrendo, i toni ovattati della conduttrice-predicatrice, l'eccesso di applausi, la immutata voglia di riempire i pomeriggi televisivi con cronaca nerissima. Non ci siamo proprio", si legge ancora in un altro commento social.

"Tutto così freddo, noioso, forzato. La conduttrice poi imbarazzante, non ha fatto altro che leggere il gobbo per tutta la durata della diretta di Pomeriggio 5. Ci manca una professionista seria e precisa come lo era Barbara", ha sentenziato ancora un altro utente commentando sui social.