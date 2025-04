Il finale della prima stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 18 aprile in prima serata su Canale 5, proprio a ridosso della Pasqua. Ma i fan non dovranno attendere troppo per sapere come prosegue la storia, perché la messa in onda italiana è stata organizzata in modo da garantire una continuità narrativa che mantenga alta la tensione e l’interesse del pubblico.

La seconda stagione, infatti, partirà subito il giorno dopo, sabato 19 aprile, mantenendo la consueta programmazione pomeridiana. Un passaggio immediato che permetterà al pubblico di immergersi subito nei nuovi sviluppi della trama senza interruzioni.

Tradimento: gran finale della prima stagione in onda il 18 aprile

Per capire cosa si intenda con "season finale" in Tradimento, bisogna considerare il formato originale turco. In patria, la serie è stata infatti trasmessa in episodi da oltre due ore, con la prima stagione composta da 35 puntate e la seconda da 36. In Italia, per esigenze di palinsesto, ogni episodio viene suddiviso in parti da circa 20 minuti, portando il totale delle puntate italiane a più di 300.

L’unico appuntamento che mantiene una durata più lunga e quindi più simile al formato originale è quello del venerdì, ed è proprio il 18 aprile che corrisponderà al finale della prima stagione (episodio numero 35 turco), anche se in versione frammentata, diviso tra pomeriggio e sera.

Questo consentirà comunque di vivere il gran finale in un’unica giornata.

Grandi emozioni nel finale: Oylum, Tolga e Behram al centro della scena

Il finale si preannuncia carico di colpi di scena e tensione. I riflettori, come prevedibile, saranno puntati su Oylum (Feyza Sevil Güngör), Behram (Aras Aydın) e Tolga (Caner Şahin).

Dopo le loro rispettive nozze, gli eventi precipiteranno, portando ad un finale tragico e inaspettato che cambierà le dinamiche tra i protagonisti in modo definitivo.

In particolare, la situazione si complicherà quando Oltan (Cem Bender) deciderà di agire contro Behram dopo essersi reso conto che l'uomo, con la sua instabilità mentale, rappresenta un pericolo concreto per suo figlio Tolga.

Incidente, accuse e uno sparo: un finale che lascia con il fiato sospeso

Dopo le nozze tra Behram e Oylum e Tolga e Selyn ci sarà una svolta più drammatica. La figlia di Guzide, infatti, sarà coinvolta in un terribile incidente d’auto, causato indirettamente da suo marito. Oylum resterà gravemente ferita, gettando amici e familiari nello sconforto. Ma il vero shock arriverà sul finale, quando Behram verrà colpito da un colpo di pistola.

L’identità dell’aggressore resterà avvolta nel mistero, e la soluzione sarà rinviata alla seconda stagione. Anche se, almeno inizialmente, tutto sembrerà puntare in direzione di Oltan come mandante.