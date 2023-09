Stefano De Martino è tornato al centro del gossip. Il conduttore campano è stato avvistato in scooter in compagnia di una ragazza. Secondo alcuni, non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di Martina, ovvero la sua nuova presunta fiamma. Al momento il diretto interessato ha preferito non commentare i rumor sul suo conto ma potrebbe avere voltato pagina dopo la rottura con Belen Rodriguez.

De Martino potrebbe avere un nuovo amore

Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati, per tutta l'estate non si è fatto altro che parlare di loro due.

Al momento i motivi dell'addio non sono stati rivelati, ma entrambi potrebbero avere ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale.

Mentre la showgirl sudamericana è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, De Martino quest'estate si è dedicato al figlio Santiago: i due hanno anche fatto un viaggio a Parigi. In occasione del nuovo numero di Diva e Donna, in copertina è stata pubblicata una foto che ritrae la voce narrante de Il Collegio 8 in scooter insieme ad una ragazza. Stando ai più maliziosi, la ragazza potrebbe essere la nuova fiamma di Stefano. I due sono stati fotografati anche dai paparazzi del settimanale Chi mentre si trovavano in barca insieme, ma non sono mai stati avvistati in atteggiamenti complici.

Chi è Martina?

Stando alle poche informazioni riguardanti la nuova presunta fiamma di Stefano De Martino, sembrerebbe che Martina sia estranea al mondo dello spettacolo. Per questo motivo sul suo conto non ci sono molte informazioni, se non che si è laureata presso l'università di Camerino.

Per quanto riguarda il modo in cui avrebbe conosciuto De Martino non ci sono informazioni a riguardo.

Tuttavia, Stefano sarà ospite di Belve per un'intervista: non è escluso che possa raccontare alcuni dettagli sulla nuova presunta fiamma e sull'ennesima rottura con Belen.

Belen e Elio: amore a gonfie vele

A differenza del marito (i due coniugi non hanno ancora chiesto la separazione), Belen Rodriguez ha voltato pagina con Elio Lorenzoni.

La showgirl si è concessa alcuni giorni di relax sulle Dolomiti dove ha effettuato il primo shooting fotografico. Inoltre ha postato le prime foto sui social in compagnia dell'imprenditore.

Sebbene la 39enne abbia volta pagina, di recente ha lasciato intendere di avere sofferto molto per la fine della favola d'amore con il conduttore campano. La diretta interessata a chi ha notato una notevole perdita di peso, ha confermato di avere perso ben 7kg. [VIDEO] Al tempo stesso, la più grande di casa Rodriguez ha rassicurato tutti che ora è tornata a mangiare e sta riprendendo una perfetta forma fisica.