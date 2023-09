Hanno passato quasi due mesi a punzecchiarsi con video e Tik Tok, ma oggi due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island hanno deciso di accantonare ogni astio. La prima a fare un passo indietro è stata Greta Rossetti, il giorno dopo ci ha pensato Perla Vatiero ad accettare le scuse della "collega" e a prendersi le colpe di parte di quello che è successo nell'ultimo periodo.

Aggiornamenti sul post Temptation Island

Per settimane Mirko è andato contro Perla dicendo che farebbe la vittima per passare bene agli occhi del pubblico, ma in realtà il giovane voleva solo prendere le difese di Greta in una diatriba che è andata avanti per quasi due mesi.

La coppia che si è formata nel villaggio di Temptation Island, infatti, per tanto tempo ha sostenuto che Vatiero avrebbe insultato e offeso Rossetti in privato, ovvero inviandole in chat messaggi poco carini.

Da questo scambio di battute al quale i curiosi non hanno mai assistito, è nato un botta e risposta a suon di video provocatori su Tik Tok: le due ragazze, infatti, in molte occasioni si sono lanciate frecciatine sia sull'aspetto fisico che sulla loro nuova vita dopo aver partecipato al reality di Canale 5.

La tentatrice, in particolare, ha spiazzato condividendo sul suo account un filmato nel quale dava della "brutta" alla ex del suo compagno, ovvero a Perla; questa stoccata non è piaciuta a tanti, infatti la giovane è stata costretta a scusarsi nei giorni successivi.

Il gesto della protagonista di Temptation Island

In un video che ha caricato su Instagram di recente, dunque, Greta ha fatto un passo indietro dicendo: "Voglio mettere un punto a questa guerra mediatica, non mi appartiene e non mi fa stare bene".

"Voglio chiedere scusa a Perla se una mia parola o un mio gesto può averla ferita, non era mia intenzione", ha proseguito la single di Temptation Island sui social network.

Dopo quasi due mesi di frecciatine e provocazioni, dunque, Rossetti ha deciso di accantonare l'astio che c'è con la ex di Mirko nonostante continui a sostenere che i suoi video sono sempre stati una risposta ad offese che Vatiero le avrebbe fatto in privato.

"Alcune sue parole mi hanno fatto male e ho reagito in quel modo. Siamo giovani e possiamo sbagliare.

Io riconosco i miei errori e dico che per me è un capitolo chiuso", ha concluso Greta.

La replica alla single di Temptation Island

I fan di Temptation Island hanno chiesto a Perla di commentare le scuse che Greta le ha fatto pubblicamente, e lei li ha accontentati con un video postato tra le sue Instagram Stories.

"Ho visto e apprezzo tantissimo le sue scuse, anche se potevano arrivare prima", ha esordito la napoletana sui social network.

Anche se concorda con Rossetti nel non portare avanti la "guerra" che si sono fatte a distanza per mesi, Vatiero ci ha tenuto a precisare: "Io e lei non abbiamo avuto nessuna conversazione in privato".

Con queste parole, dunque, la ragazza ha smentito la tentatrice quando sostiene che avrebbe ricevuto offese e insulti in chat private.

"Comunque, anche io mi scuso se con qualche comportamento ho potuto ferire. Nessuno è perfetto, si può sbagliare ma l'importante è riconoscere i propri errori", ha concluso la protagonista del reality estivo di Canale 5.

La ex e l'attuale fidanzata di Mirko Brunetti, dunque, hanno fatto pace (anche se tramite Instagram e non faccia a faccia) e d'ora in poi i fan non dovrebbero più assistere a frecciatine, video provocatori o scambi di battute tra le due. Il romano, invece, per adesso preferisce non commentare la tregua tra Perla e Greta.