A qualche ora di distanza dalla messa in onda della puntata di U&D in cui si è confrontato con Perla, Mirko si è sfogato sui social. Il protagonista di Temptation Island ha raccontato la sua verità, ovvero quello che secondo lui sarebbe successo prima e dopo la registrazione del dating-show. In base alle dichiarazioni di Brunetti, Greta sarebbe stata punzecchiata e offesa da Vatiero per circa due mesi, una serie di provocazioni alle quali la tentatrice avrebbe risposto solo di recente con video su Tik Tok.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Temptation Island

La sera dell'11 settembre, Mirko ha deciso di avviare una diretta social per spiegare cosa è successo nella sua vita dopo che le telecamere di Temptation Island si sono spente.

Il giovane ha raccontato di insulti e offese che lui e Greta avrebbero ricevuto da Perla per oltre due mesi: secondo il romano, la sua ex avrebbe insultato l'attuale compagna con messaggi privati mentre in pubblico reciterebbe la parte della vittima.

"Le ha dato della escort ed è sempre stata zitta. Sui social ha sempre parlato di noi e poi dice che Greta è ossessionata? Ma se aveva 160 mila follower anche prima del programma", ha sbottato Brunetti nella chiacchierata che ha fatto con i fan lunedì scorso.

Il ragazzo ha anche fatto riferimento ai divieti che l'ex fidanzata gli avrebbe imposto quando stavano insieme, una serie di limiti che l'hanno portato a reagire al termine dell'esperienza nel villaggio.

Le stoccate alla protagonista di Temptation Island

"Non credete al suo vittimismo post programma, i fatti parlano", ha aggiunto Mirko.

Il protagonista di Temptation Island ha anche chiarito che Perla avrebbe iniziato ad insultare e a mettere "like" contro Greta prima di registrare la puntata di Uomini e donne della quale sono stati ospiti.

"Il confronto c'è stato a metà agosto, ma le offese sono cominciate un mese prima. Sono sempre stato zitto, ma dovete sapere che la verità è un'altra.

Lei davanti alle telecamere fa la bellina, ma non ha avuto rispetto né per me né per la mia fidanzata", ha proseguito il romano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 12 settembre.

Brunetti ha anche svelato alcuni degli insulti che Perla avrebbe rivolto a Greta in messaggi privati: "Le ha dato della escort, della t..., della bambola di plastica. Non è normale questa cosa".

"Voglio farvi capire la sua falsità. Io mi sono preso minacce ma sono sempre rimasto in silenzio per tutelarla dopo cinque anni insieme", ha fatto sapere l'imprenditore in diretta sui social.

Il botta e risposta dopo Temptation Island

Mirko ha anche smentito i rumor che stanno circolando sulla sua relazione con Greta: i due sono ancora fidanzati e se non si vedono da un po' di tempo è solo perché vivono in città diverse e per lavoro non si possono spostare.

In merito ai Tik Tok in cui la sua compagna ha dato della "brutta" a Perla (simulando anche un conato di vomito), il protagonista di Temptation Island ha spiegato: "Sono arrivati dopo due mesi di insulti quei video, sono stati una risposta a quello che le è stato detto prima".

Vatiero non ha ancora replicato alle pungenti dichiarazioni dell'ex, anche perché nella giornata di ieri ha preferito fare una dichiarazione d'amore al ragazzo che ha conosciuto nel villaggio e con il quale fa coppia da un po' di tempo.

Al termine della puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato come ospite, Perla ha fatto una bella dedica social ad Igor, il tentatore che le è stato accanto sia in Sardegna che al rientro a casa, rispettando i suoi tempi e aspettando che si sentisse pronta a vivere una nuova frequentazione.