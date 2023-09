Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso della settimana 18-23 settembre 2023 saranno quelle in cui si assisterà all'uscita di scena di uno dei volti più amati dalla soap.

Trattasi di Yilmaz che, nel corso dei prossimi episodi, si ritroverà coinvolto in un terribile e drammatico incidente stradale che non gli darà scampo.

Un addio che scuoterà per sempre la vita di Zuleyha, ma anche quella di Demir, che si ritroverà profondamente addolorato per la morte del suo eterno rivale in amore.

Yilmaz vittima di un terribile incidente: anticipazioni Terra amara fino al 23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 23 settembre, rivelano Yilmaz si ritroverà a fare i conti con un drammatico incidente stradale.

Il ricco imprenditore riceverà una telefonata in cui verrà informato di un incidente che ha visto coinvolto suo figlio Kerem Ali e, senza pensarci su due volte, si metterà alla guida della sua vettura per correre da lui.

Tuttavia, durante il tragitto fatto in auto, Yilmaz sarà protagonista di un incidente che lo porterà a perdere il controllo della sua vettura.

Le condizioni di salute del ricco imprenditore, fin dal primo momento, appariranno estremamente gravi e tutti saranno preoccupati per lui.

Zuleyha e Demir disperati per la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara 18-23 settembre

Yilmaz si ritroverà a lottare tra la vita e la morte: i medici lo sottoporranno subito ad un delicatissimo intervento col quale proveranno a salvargli la vita, ma qualcosa andrà storto.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma fino al 23 settembre in tv, rivelano che l'esito finale di questa operazione non sarà dei migliori e Yilmaz perderà la vita.

La sua morte squarcerà il cuore di Zuleyha: la donna si mostrerà a dir poco disperata e distrutta per il terribile lutto che si ritroverà ad affrontare.

Grande dolore anche per Demir: poco prima della morte di Yilmaz, i due eterni rivali si erano confrontati e l'uomo aveva chiesto a Yaman di prendersi cura dei suoi figli nel momento in cui non ci sarebbe stato più.

Cancellata la messa in onda di Terra amara nel daytime domenicale: le novità dal 24 settembre

In attesa di vedere queste nuove puntate di Terra amara su Canale 5, nella settimana in programma dal 18 settembre in poi, non ci sarà più spazio per la puntata domenicale.

Il 24 settembre, al posto degli episodi speciali della soap opera turca ci sarà spazio per il ritorno di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto nuovamente a tener compagnia al pubblico e agli spettatori fino alla fine di questa stagione televisiva.