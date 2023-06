Attimi tragici attendono i telespettatori di Terra Amara, che durante la terza stagione della serie ambientata nella Turchia degli anni 'Settanta vedranno Yilmaz tristemente protagonista di un grave incidente stradale. Come rivelano le anticipazioni, dopo aver appreso dalla domestica Nazire della caduta dal divano piccolo Kerem Ali, con la conseguente perdita dei sensi, Akkaya si metterà alla guida della sua auto per raggiungere il figlio al pronto soccorso. Turbato dalla notizia, la guida di Yilmaz sarà pericolosa, tanto che resterà coinvolto in grave incidente stradale.

A portarlo fuori dall'auto, che poco dopo esploderà, saranno Zuleyha e Demir.

Zuleyha e Yilmaz vanno a vivere insieme

Proseguono le anticipazioni di Terra amara con un evento tragico che vede coinvolto in prima persona Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan e Demir concederanno il divorzio ai rispettivi coniugi. Alla dottoressa sarà concessa la possibilità di restare a vivere nella villa del padrino Ali Rahmet Fekeli con la zia Behice e il piccolo Kerem Ali, mentre Akkaya sarà costretto a cercarsi un'altra abitazione, Per Yilmaz lasciare il figlio sarà difficile, ma troverà il coraggio ad affrontare la separazione grazie a Zuleyha e Adnan, il figlio che fino a poco tempo prima non sapeva essere suo.

D'altra parte, rendendosi conto che il cuore della moglie è sempre appartenuto a Yilmaz, Demir deciderà di concedere il divorzio alla consorte ponendo come unica condizione quella di poter tenere alla tenuta con sé la piccola Leyla. Seppure a malincuore, Altun accetterà visto che potrà restare a vivere nel paese con il suo unico amore in seguito alla riappacificazione tra Demir e Yilmaz.

La felicità di Akkaya e Altun, però, durerà davvero poco, visto che poco dopo il trasferimento di Akkaya e Altun nella nuova casa una telefonata romperà l'idillio.

Kerem Ali cade dal divano

Infatti una mattina Mujgan deciderà di preparare il figlioletto per portarlo con sé a svolgere alcune commissioni, ma basterà una piccolo distrazione per dare il via a una tragedia.

Il piccolo sarà sul divano e basterà che la dottoressa si giri da un'altra parte perché Kerem Ali cada dal sofà battendo la testa e perdendo i sensi. In preda al panico Mujgan porterà il bimbo all'ospedale con la sua macchina, ma l'incidente non sfuggirà a Nazire, che avvertirà telefonicamente Yilmaz.

Akkaya, alterato per la notizia e furioso per la negligenza di Mujgan, si metterà alla guida della sua macchina premendo troppo sull'acceleratore, incurante dalle strade strette del paese. Poco dopo Yilmaz resterà coinvolto in un pericoloso incidente stradale. Il caso vorrà che a portarlo fuori dall'auto, che poco dopo prenderà fuoco, siano Demir e Zuleyha, che si troveranno a passare di lì visto che saranno di strada per andare a firmare i documenti del divorzio.

Le condizioni di Yilmaz appariranno subito critiche per via delle numerose ferite riportate. I medici avvertiranno tutti di prepararsi al peggio. Per capire quale sarà la sorte di Yilmaz non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.