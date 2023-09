Le nuove puntate di Terra Amara saranno piene di dolore ma anche di ripartenze. Zuleyha dovrà accettare la perdita dell'amato Yilmaz. Dopodiché ci sarà un salto temporale di tre mesi, in cui molte cose cambieranno. Mentre Zuleyha raccoglierà l'eredità di Hunkar, diventando la nuova signora di Cukurova, Fikret distruggerà la tomba di Adnan Yaman.

Anticipazioni di Terra amara dal 25 al 29 settembre

In seguito alla scomparsa di Yilmaz, in tanti saranno alle prese con il dolore della sua morte. Vedendo Zuleyha soffrire così tanto, Demir non esiterà a consolarla.

Quando l'ex sarta prenderà la decisione di lasciare la tenuta Yaman, in modo da difendere la reputazione dell'uomo, Demir la inviterà a rimanere con lui. Anche Mujgan sarà molto affranta per la perdita. La zia Behice, al contrario, non gliene importerà niente di Yilmaz, bensì vorrà che sua nipote riesca a mettere mano sulla fortuna di Akkaya. Intanto Fekeli cederà le attività di Yilmaz a Fikret.

Una settimana dopo la drammatica morte di Yilmaz, Fekeli celebrerà una messa commemorativa alla moschea, in modo da non far sentire Zuleyha a disagio per la presenza di Mujgan a casa sua. La notizia farà arrabbiare la dottoressa, ma Behice la richiamerà in quanto non vuole rischiare di perdere l'eredità.

Gaffur truffato

Spazio anche agli altri personaggi di questa soap opera turca. Gaffur non vedrà l'ora di partire per la Germania, soprattutto dopo l'ok ricevuto dal centro dell'impiego. Questa partenza finirà per preoccupare Fadik, la quale sarà sempre più certa che Sevda non la voglia più vedere nella tenuta. Quando Demir verrà a sapere della partenza di Gaffur e Saniye, non la prenderà positivamente in quanto lo vedrà come un affronto.

Soltanto in seguito all'intercessione di Sevda, che lo farà ragionare, Demir riconoscerà tutti gli sforzi e il lavoro della coppia.

Nel frattempo Gaffur giungerà a Istanbul e scoprirà di essere stato truffato dal falso centro dell'impiego. A questo punto l'uomo farà ritorno alla tenuta Yaman, riuscendo a farsi ridare il suo vecchio lavoro.

Terra amara, trama al 29 settembre: arriva Umit, vandalizzata la tomba di Adnan

Tre mesi dopo cambieranno alcune cose. Zuleyha raccoglierà l'eredità di Hunkar, divenendo la nuova signora di Cukurova, mentre Demir aiuterà una donna, dall'aria misteriosa, a sistemare una ruota dell'auto. Si tratta di Umit Kahraman e tra lei e Yaman si instaurerà una certa intesa.

Poco dopo si scoprirà che è il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova. Mujgan resterà amareggiata dalla notizia, in quanto sperava di essere scelta lei come primario. Fekeli suggerirà alla dottoressa di aprire uno studio suo a Cukurova. Intanto la tomba del padre di Demir verrà vandalizzata da Fikret.