Terra amara prosegue il racconto delle vite dei protagonisti di Cukurova. Le anticipazioni annunciano che Fikret presto sarà in primo piano e verrà svelato il suo misterioso passato. Tutto inizierà durante la premiazione di Demir al circolo, quando Yaman avrà delle parole d'affetto per suo padre Adnan. Fikret scoppierà in lacrime ascoltando il discorso e quando andrà via si recherà al cimitero, sfogando tutta la sua rabbia sulla tomba di Adnan Yaman. Sarà così che verrà alla luce che Fikret è il fratellastro di Demir, mai riconosciuto dal padre che lo ha abbandonato nella miseria quando era un bambino.

Anticipazioni Terra amara: Demir alla premiazione elogia Adnan Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto emergerà il segreto di Fikret. Tutto avrà inizio quando l'uomo assisterà alla premiazione di Demir al circolo. Yaman dedicherà il premio alla moglie e coglierà l'occasione per cedere a Zuleyha parte delle quote di Hunkar. Ci saranno momenti di grande commozione quando Demir parlerà al pubblico presente del padre Adnan Yaman. Avrà parole di elogio per l'uomo che ha creato l'azienda di famiglia e lo esalterà anche dal punto di vista umano. Fikret ascolterà tutto e non potrà fare a meno di trattenere le lacrime, ricordando il suo doloroso passato.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret ricorda il suo passato

Le prossime puntate di Terra amara vedono sotto i riflettori Fikret, che ricorderà la sua infanzia difficile. Attraverso i pensieri del nipote di Fekeli si verrà a conoscenza del fatto che Demir è il suo fratellastro e che Adnan Yaman non è stato l'uomo buono che tutti credono.

L'imprenditore aveva una vita parallela e dopo aver messo incinta la madre di Fikret, ha abbandonato lei e il figlio nella miseria. Il nipote di Ali Rahmet ricorderà le notti di sofferenza trascorse dalla madre a causa della difficile situazione in cui si trovavano. I ricordi di Fikret porteranno alla luce anche la promessa fatta alla madre in punto di morte: avrebbe vendicato tutto quel dolore e gli Yaman avrebbero pagato per gli errori di Adnan.

La rabbia di Fikret nei confronti della famiglia Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret lascerà il circolo in lacrime e si recherà alla tomba di Adnan Yaman. Qui sfogherà tutta la rabbia nei confronti di quel padre che lo ha sempre rifiutato. La tomba di Adnan Yaman verrà completamente distrutta da Fikret, che non riuscirà a mettere a tacere i suoi dolorosi ricordi. La sete di vendetta sarà sempre più evidente nel nipote di Fekeli, che vedrà in Demir il suo unico bersaglio, visto che Hunkar e Adnan non sono più in vita.