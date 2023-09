Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a dover iniziare una nuova fase della sua vita dopo la morte di Yilmaz.

Per la donna non sarà facile riuscire a superare questo momento così doloroso e difficile della sua vita ma, col passare del tempo, riuscirà a riprendersi in mano le redini della sua vita.

E, nel corso dei prossimi episodi, tornerà ad accendersi la fiamma della passione tra Zuleyha e il suo ex uomo Demir Yaman.

La nuova vita di Zuleyha dopo l'addio a Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che dopo la morte di Yilmaz, sarà Demir a prendersi cura di Zuleyha e dei suoi figli.

L'uomo vorrà tenere fede alla promessa fatta a Demir prima di vederlo morire, dato che gli ha giurato fedeltà e che avrebbe protetto la donna e i suoi bambini.

Di conseguenza, Zuleyha accetterà di trasferirsi di nuovo alla villa e ben presto tra lei e Demir si riaccenderà la fiamma della passione.

La donna resterà profondamente colpita dalle attenzioni che riceverà da Demir: il ricco imprenditore dimostrerà di essere completamente cambiato e di aver messo da parte quel lato spigoloso e perfido del suo carattere.

Zuleyha vuole una notte di passione con Demir: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il "nuovo" Demir riuscirà a far breccia nel cuore della donna, al punto da farle rendere conto di provare ancora un sentimento forte nei confronti del padre di sua figlia.

Ben presto, infatti, la protagonista femminile della soap opera turca confesserà alla sua amica Sevda di aver scoperto di amare ancora Demir e le svelerà di voler passare una nuova notte di passione con lui.

Zuleyha, quindi, non si farà scrupoli a confessare alla sua cara amica di volere un nuovo momento di intimità col padre di sua figlia e in tal modo ripristinare l'armonia dei vecchi tempi.

Demir spiazzato da Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Una confessione che verrà accolta positivamente da Sevda, la quale si metterà subito in moto per far sì che tra i due possa ritornare di nuovo il sereno.

La donna, infatti, svelerà a Demir ciò che le è stato detto da Zuleyha e in tal modo finirà per spiazzare l'uomo. Demir resterà senza parole nel momento in cui scoprirà il desiderio di Zuleyha e si dirà pronto a recuperare il rapporto con la sua amata.

Il ricco Yaman, infatti, non potrà che essere felice ed entusiasta di questa svolta che stava attendendo da tanto tempo. Del resto Demir non ha mai nascosto il suo forte interesse nei confronti della donna e concederle il divorzio per permetterle di viversi la sua storia d'amore con Yilmaz, per lui non è stato affatto semplice.

Boom di ascolti per le puntate speciali di Terra amara nel weekend

In attesa di vedere questi nuovi attesissimi episodi della terza stagione, prosegue il grande successo di ascolti della soap opera, in grado di appassionare una fetta sempre più elevata di spettatori su Canale 5.

Grande successo anche per le puntate extra-large trasmesse nel weekend: il doppio episodio riesce ad incollare una media di oltre 2,6 milioni di spettatori in daytime, con picchi del 25% di share. Dati auditel che permettono alla rete Rai di triplicare gli ascolti registrati da Rai 1 nella stessa fascia oraria, sia al sabato che alla domenica pomeriggio.