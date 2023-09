Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse a fine settembre negli Usa. Le trame della soap opera ambientata in una casa di moda situata sulle colline di Los Angeles segnalano che Brooke Logan sorprenderà Hope e Thomas in un loro momento di passione. Liam e Finn, invece, sentiranno la mancanza di Steffy Forrester partita per un viaggio all'estero.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke sorprende Hope e Thomas durante un momento di passione in ufficio

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope e Thomas si troveranno in una situazione imbarazzante.

La coppia infatti verrà sorpresa nuovamente da Brooke (Katherine Kelly Lang) in atteggiamenti complici all'interno di un ufficio della Forrester Creations. I due giovani a questo punto chiederanno alla signora Logan di non interferire più con la loro storia d'amore e quindi permettergli di godersi i loro incontri appassionati in pace. Per questo motivo, Brooke potrebbe sostenere che Hope (Annika Noelle) e Thomas dovrebbero incontrarsi in un luogo più privato invece che in un ufficio dove potrebbero essere visti da chiunque.

Liam e Finn sentono la mancanza di Steffy partita per un viaggio all'estero

Nelle puntate americane della soap opera, trasmesse nel 2024 sui teleschermi di Canale 5, Liam (Scott Clifton) apparirà distrutto dal dolore quando Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) deciderà di partire per un viaggio all'estero insieme ai bambini.

Nonostante la distanza tra di loro, il fratello di Wyatt apparirà intenzionato a ottenere una seconda chance dall'ex moglie. Anche Finn (Tanner Novlan) dimostrerà di avere nostalgia di sua moglie e dei bambini. Una mancanza che l'uomo potrebbe sentir meno grazie alla vicinanza di Sheila, la quale potrebbe aiutarlo ad appianare la sua sofferenza.

Eric, Rj, Donna e Luna collaborano alla Legacy Line

Eric, Rj e Donna, invece, avranno un incontro segreto dove si confronteranno sulle nuove strategie da attuare per ridare importanza alla nuova Legacy Line. In aiuto dei tre personaggi arriverà anche Luna interpretata dall'attrice Lisa Yamanda. La nuova stagista della Forrester Creations infatti si guadagnerà una certa fiducia, tanto da prendere parte al meeting nel giro di poco tempo.

In questo frangente, Rj e Luna dimostreranno di avere una sintonia sempre più crescente. I portali americani di Beautiful segnalano che Donna potrebbe aiutare il nipote a fare breccia nel cuore della nuova impiegata della casa di moda.

La soap opera americana è in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".