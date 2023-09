Le trame della soap opera turca Terra Amara promettono ancora tanti intrighi, momenti passionali e colpi di scena. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 14 al 17 settembre 2023 Mujgan Hekimoglu, dopo essere stata sul punto di far annegare Kerem Ali, sarà decisa a fuggire con il bambino per non separarsi da lui.

Yilmaz Akkaya invece verrà ripudiato dal padrino Ali Rahmet Fekeli, visto che gli dirà di non considerarlo più suo figlio dopo la tentata fuga con Zuleyha Altun e il figlio Kerem Ali.

Puntata Terra amara 14 settembre: Mujgan chiede aiuto a Zuleyha

Gli spoiler sulla puntata di giovedì 14 settembre annunciano che Mujgan cadrà nella disperazione totale in quanto verrà separata dal figlio Kerem Ali. La dottoressa, a sorpresa, chiederà aiuto a Zuleyha per rivedere il figlio. Essendosi trovata nella stessa situazione di Mujgan, Zuleyha l'aiuterà a riabbracciare il figlio.

Quando Mujgan avrà Kerem Ali tra le braccia, proverà a scappare, ma cadrà in un fiume e rischierà di mettere in pericolo la sua vita e quella del bambino.

Episodio del 15 settembre: Yilmaz furioso con la moglie

Nell’episodio di venerdì 15 settembre Mujgan e Kerem Ali si salveranno grazie all’intervento di Zuleyha.

Hayri avviserà il padrone Demir dell'accaduto. Altun apprenderà che il marito l’ha fatta seguire da uno dei suoi uomini, mentre Yilmaz si infurierà con Mujgan quando saprà che a causa sua Kerem Alì ha rischiato di morire annegato.

Akkaya, in attesa di divorziare da Mujgan, la farà tornare alla villa di Fekeli con Behice, almeno potrà controllarla.

Sempre a proposito di Yilmaz, Fikret scoprirà che Hunkar ha acquistato i suoi terreni.

Trama 16 settembre: Demir rimprovera Saniye

Nella puntata di sabato 16 settembre, trasmessa dalle ore 14:10 circa, Demir rimprovererà Saniye per aver ignorato le richieste di Sevda. Ancora sconvolta, la governante scoprirà che il marito Gaffur ha ricevuto l’autorizzazione per recarsi in Germania alla ricerca di un lavoro.

Fekeli vorrà che Mujgan, dopo il divorzio da Yilmaz, rimanga a vivere nella casa acquistata da lui e che Kerem Alì stia con il padre. La dottoressa si ribellerà e sarà decisa a scappare con il bambino.

Zuleyha vorrà abbandonare Cukurova con Akkaya durante la notte della commemorazione della morte della suocera Hunkar.

Anticipazioni 17 settembre: Zuleyha fa addormentare i residenti della tenuta Yaman

Le anticipazioni su ciò che accadrà nell’episodio di domenica 17 settembre raccontano che Fadik e Saniye difenderanno Rasit, facendo sapere a Zuleyha e Demir l'operaio è stato licenziato ingiustamente da Sevda.

In seguito Altun approfitterà della serata per ricordare Hunkar per sciogliere un potente sonnifero nella bevanda che offrirà a tutti i presenti.

Dopo aver fatto addormentare Demir, Sevda, Azize e gli altri residenti della tenuta, raggiungerà Yilmaz e Kerem Ali con i figli per dare inizio alla loro fuga. I due non riusciranno nel loro intento, perché verranno fermati dalla polizia. Demir, dopo essere stato convocato in commissariato, riporterà Adnan, Leyla e Zuleyha alla villa. Yilmaz invece farà i conti con la furia di Fekeli, il quale non gli perdonerà il fatto di averlo allontanato dal piccolo Kerem Ali.