Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 10 al 16 settembre. Non mancheranno i colpi di scena né i momenti di alta tensione. A Villa Yaman la tensione tra Sevda e Saniye sarà alle stelle e le cose si complicheranno quando l'ex cantante si permetterà di fare le veci della padrona di casa licenziando Rasit. Zuleyha salverà Kerem Ali e Mujgan quando quest'ultima tenterà di fuggire con il figlio. Ciò porterà Yilmaz a chiedere il divorzio alla moglie, che nel frattempo svelreà di aver mentito sulla sua seconda gravidanza.

Il piano di Zuleyha e Yilmaz relativo alla fuga prenderà corpo, ma non giungerà a termine visto che la polizia li fermerà e condurrà in commissariato, dove Fekeli infuriato disconoscerà il figlioccio per avergli mentito.

Yilmaz e Zuleyha progettano la fuga

Le anticipazioni di Terre amara, relative agli episodi che verranno trasmessi da domenica 10 a sabato 16 settembre, prendono il via dalla confessione di Mujgan, la quale rivelerà di non essere incinta. Infuriato Yilmaz la costringerà a dire tutta la verità anche a Zuleyha, così Demir comprenderà che il rapporto tra la moglie e Akkaya non si è mai interrotto. Una volta a casa la dottoressa e la zia verranno costrette a tornare a Istanbul senza il figlio, ma mentre saranno in viaggio Fekeli le bloccherà e le condurrà in una casa in paese.

Alì Rahmet inviterà Mujgan e Behice a stare lontane da Yilmaz, il quale non comprenderà perché il padrino non abia allontanato definitivamente le due donne.

Mentre Fekeli e Fikret andranno in ospedale per redarguire l'infermiera per aver messo in giro i pettegolezzi sulla relazione tra il nipote e Mujgan, Demir si accorgerà che la moglie non è in casa e la farà cercare facendo preoccupare tutti i domestici della villa.

Rientrata a casa Zuleyha ammetterà di essere stata in compagnia di Yilmaz in quanto ancora innamorata di lui. Yaman, a sorpresa, si mostrerà comprensivo con la moglie. Altun racconterà a Akkaya della reazione del marito di fronte alla sua confessione, ma Yilmaz non crederà alla svolta del suo nemico e continuerà a progettare la sua fuga con Zuleyha.

Rasit comprerà un anello per Fadik, ma la nonnina Azize lo troverà e, in un momento di delirio, penserà che si tratti di un regalo per lei da parte del marito. Rasit tenterà di riprendersi l'anello, ma Sevda vedrà la scena e penserà di aver assistito a un tentativo di furto e licenzierà su due piedi il tuttofare. Nel frattempo Mujgan supplicherà Zuleyha di aiutarla a farle rivedere il figlio, così Altun deciderà di accontentare la sua nemica, che una volta in compagnia del figlio tenterà di fuggire con lui. Nella fuga la dottoressa cadrà in un fiume e rischierà di annegare con Kerem Ali. A salvare entrambi sarà Zuleyha.

Zuleyha riassume Rasit

Demir verrà a conoscenza del fatto, sarà così che Zuleyha scoprirà che il marito la sta facendo seguire ancora dai suoi uomini.

Yilmaz e Fekeli decideranno di riportare alla villa Mujgan e la zia in attesa del divorzio, anche per evitare nuovi guai. Fikret, nell'intimità della nuova casa presa in affitto in segreto, scoprirà che Yilmaz ha venduto tutti i suoi averi a Hunkar. Mentre Sevda e Saniye continueranno ad avere scontri, Yilmaz e Zuleyha decideranno di scappare nel giorno in cui ricade la commemorazione per la morte di Hunkar dopo 40 giorni.

Sarà in questa occasione che Yilmaz e Zuleyha scapperanno da Cukurova, visto che la ragazza addormenterà tutti grazie a un sonnifero. Mentre saranno in fuga la polizia li fermerà e condurrà in commissariato. Ad attenderli ci saranno Demir, il quale chiederà alla moglie di tornare a casa con lui e i loro figli, e Fekeli, che offeso per non aver saputo nulla del piano rinnegherà il figlioccio.