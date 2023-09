Nuovi intrecci si apprestano a movimentare le puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 nei giorni 15 e 16 settembre. Si scoprirà il destino di Mujgan, la quale è finita nel fiume con suo figlio Kerem Ali. L'intervento di Zuleyha trarrà in salvo entrambi, ma poco dopo la dottoressa se la dovrà vedere con la furia di Demir. Quest'ultimo, infatti, la minaccerà per aver messo in pericolo l'amata moglie.

Alla luce di tutto ciò, Fekeli e Yilmaz non potranno fare altro che tenere sotto controllo i movimenti della dottoressa e di sua zia, prendendo una decisione inattesa.

Mentre Fikret farà una scoperta legata a Yilmaz e alla defunta Hunkar, Saniye verrà duramente richiamata da Demir a causa di Sevda. Neanche il tempo di digerire la reazione di Yaman, che la donna apprenderà le intenzioni del marito Gaffur.

Anticipazioni Terra Amara del 15 settembre: Demir minaccia Mujgan ma Zuleyha la difende

Dopo essere precipitata nel fiume insieme a suo figlio e trascinata via dalla corrente, Mujgan se la vedrà davvero brutta. Tuttavia, grazie al pronto intervento di Zuleyha, che non esiterà a salvare la donna e il piccolo Kerem Ali, il peggio verrà scampato. Ad assistere all'intera scena sarà uno degli uomini che Demir ha mandato per tenere d'occhio la moglie, seppur avesse detto alla donna che avrebbe smesso di farla pedinare.

E sarà proprio in questo modo che Yaman verrà a sapere del gesto di Zuleyha, la quale non si è fatta problemi a mettere a repentaglio la sua stessa vita. Furioso, Demir se la prenderà con la dottoressa, arrivando a minacciarla, ma l'ex sarta prenderà le difese della donna.

Fikret scopre che Yilmaz ha ceduto le proprietà a Hunkar

Spazio anche agli altri personaggi di questa soap opera turca. All'interno della puntata del 15 settembre, Yilmaz e Fekeli si metteranno d'accordo per far ritornare alla villa Mujgan e Behice, in modo da tenerle d'occhio fino all'avvenuto divorzio. Frattanto Fikret sarà in procinto di affittare di nascosto un'abitazione, apprendendo di fatto che Yilmaz ha ceduto tutte le sue proprietà alla defunta Hunkar Yaman.

Terra amara spoiler del 16 settembre: Saniye richiamata da Demir per colpa di Sevda

Alla tenuta si respirerà una forte aria tesa a causa della presenza di Sevda, reputata a dir poco invadente da parte di Saniye. Quest'ultima s'incaponirà, rifiutandosi di sottostare agli ordini della signora, ma quando Demir lo verrà a sapere, andrà in escandescenza. Sarà così che Saniye sarà duramente richiamata dal padrone, restandone scioccata. Poco dopo, grazie a Uzum, verrà a sapere che suo marito Gaffur ha ricevuto una missiva da parte del centro per l'impiego che ha approvato la sua richiesta per andare a lavorare nella lontana Germania.