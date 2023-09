La soap opera turca Terra Amara continua a stupire i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione prossimamente raccontano che la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), quando tenterà di riavvicinarsi all’ex amante Demir Yaman (Murat Unalmis). farà i conti con Sevda Caglayan (Nazan Kesal). La cantante minaccerà la dottoressa dicendole di lasciare in pace sia Demir che la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Spoiler turchi Terra amara: Demir lascia la sua amante Umit

Nei nuovi episodi a catturare maggiormente l’attenzione sarà la dottoressa Umit.

Tutto comincerà quando quest’ultima, in alleanza con Fikret Fekeli (Furkan Palali), farà cadere Demir tra le sue braccia. L’obiettivo sarà quello di far finire il matrimonio tra Demir e Zuleyha, visto che Fikret vorrà distruggere il fratellastro per via del male che gli ha fatto il loro padre, solo che alla fine Umit si innamorerà veramente di Demir.

Demir trascorrerà anche un weekend romantico in compagnia della sua amante, occasione in cui le prometterà di chiedere il divorzio alla moglie. Ben presto l’uomo tornerà sui suoi passi, visto che quando rischierà di perdere Zuleyha a causa di un incidente nel bosco, si renderà conto di quanto tiene alla moglie, così chiuderà la storia con Umit. Quest’ultima non si arrenderà e approfitterà del rapporto di amicizia instaurato con Zuleyha per presentarsi alla tenuta Yaman senza alcun preavviso.

Sevda chiede delle spiegazioni a Umit, Mujgan litiga con Fikret

Umit cercherà di riconquistare Demir mentre Altun, ignara del tradimento del marito, augurerà alla sua ospite di trovare presto la sua anima gemella. A questo punto Umit per costringere Demir ad accompagnarla a casa saboterà il motore della sua automobile, ma il piano della donna non funzionerà, visto che Zuleyha le farà dare un passaggio da un operaio.

A rendersi conto dello stratagemma di Umit sarà Sevda, la quale in preda alla furia la affronterà ancora una volta e le dirà di non intromettersi più tra Demir e Zuleyha. La dura reazione della dottoressa non si farà attendere, dato che provocherà Sevda dicendole che si assomigliano. Sevda le chiederà per quale motivo la odi così tanto, ma lo scontro non andrà oltre a causa dell'interruzione di Mujgan Hekimoglu (Melik Ipek Yalova), che vorrà sfogarsi con la collega a seguito dell’ennesima discussione avuta con Fikret.