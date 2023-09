Letizia Petris è una delle concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello. Sebbene la ragazza sia "sconosciuta" al mondo del piccolo schermo, l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha commentato con sarcasmo la sua partecipazione facendo notare che non è poi così sconosciuta dato che lo scorso anno ha sfilato sul red carpet di Venezia come ospite.

Marzano punge la futura gieffina

Attraverso il suo profilo Instagram, Deianira Marzano ha pubblicato alcuni scatti dello scorso anno che ritraggono Letizia Petris al Festival del Cinema di Venezia.

Le foto in questione vedono Letizia su un'imbarcazione pronta a raggiungere la laguna. Dopo essere arrivata sulla terraferma, moltissimi fotografi erano appostati per scattarle le foto di rito. Non solo, in una terza foto Letizia è stata immortalata al fianco di Can Yaman durante un evento privato serale. A tal proposito Marzano ha fatto notare che la futura gieffina non sarebbe più così Nip: "E questa sarebbe una delle sconosciute che parteciperà al Grande Fratello?".

Gli scatti in cui è stata immortalata Pretis dimostrano come sia arrivata sul red carpet di Venezia in qualità di ospite e non di semplice partecipante, in caso contrario non avrebbe potuto avere accesso alle feste private in programma di sera.

Chi è Letizia Petris?

Letizia Petris è originaria di Riccione e ha 24 anni. Di professione è una fotografa ed è laureata in Digital Communication. Curiosando sul suo profilo Instagram si scopre che ha un seguito di 15mila follower, tra questi ci sono anche Luca Vetrone (ex concorrente dell'Isola dei Famosi) e Giordano Mazzocchi (ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island).

Attualmente non è dato sapere se Letizia sia o meno impegnata sentimentale, l'ultimo scatto in compagnia di un ragazzo risale al 2021.

Chi sono i tre concorrenti Nip del GF?

Letizia Petris è solo una delle concorrenti Nip del Grande Fratello. Varcheranno insieme a lei la porta rossa della casa di Cinecittà come "perfetti sconosciuti" anche Giselda Torresan e Vittorio Menozzi.

Per quanto riguarda Giselda, la ragazza è finita al centro di una polemica social perché su Instagram vanta oltre 120mila follower parte dei quali sarebbe però fake. Anche Vittorio è finito al centro dei pettegolezzi: il giovane non è un volto conosciuto dai telespettatori, ma di professione è un modello e anche lui ha preso parte ad alcune sfilate con noti brand.

I tre concorrenti Nip si metteranno in gioco insieme ad alcuni personaggi famosi: Grecia Colmenares (attrice di famose soap come Topazio), Alex Schwazer (ex campione olimpico) e Beatrice Luzzi (Eva Bonelli in Vivere).