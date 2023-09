Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 25 al 30 settembre in prima visione assoluta su Canale 5, saranno incentrate sull'addio a Yilmaz.

Il ricco imprenditore perderà la vita dopo un fatidico e fatale incidente che lo porterà via per sempre dall'affetto dei suoi familiari.

Un momento che si preannuncia particolarmente doloroso e straziante in primis per Zuleyha, costretta a dover dire addio per sempre al grande amore della sua vita.

L'addio straziante ad Yilmaz: anticipazioni Terra amara 25-30 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Terra amara nella settimana 25-30 settembre 2023, rivelano che la morte di Yilmaz finirà per sconvolgere non solo i suoi familiari ma anche l'intera comunità di Cukurova.

Nessuno sarà pronto a dire addio per sempre all'uomo: il terribile incidente che lo ha visto protagonista non gli darà scampo e anche dopo l'operazione alla quale verrà sottoposto, per lui non ci sarà nulla da fare.

I medici tenteranno di fare il possibile per salvargli la vita ma, alla fine, il cuore di Yilmaz cesserà di battere. L'uomo morirà dopo aver fatto una dichiarazione d'amore alla sua Zuleyha, confermandole il fatto che era stata la donna più importante della sua vita.

Zuleyha seppellisce Yilmaz: anticipazioni Terra amara al 30 settembre

Di conseguenza, la protagonista femminile della soap opera turca di Canale 5, si ritroverà a vivere dei momenti di grandissimo dolore e di immensa sofferenza.

Le anticipazioni di Terra amara fino al 30 settembre 2023 rivelano che Zuleyha potrà contare sul sostegno di Demir, il quale intende tener fede alla promessa che ha fatto proprio al suo "nemico" prima di vederlo morire.

Yilmaz ha chiesto a Demir di prendersi cura di Zuleyha ma anche dei suoi due figli: un impegno al quale il ricco Yaman non intende sottrarsi per nessun motivo al mondo.

Tra i momenti più difficili, però, ci sarà quello della sepoltura: gli spoiler della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che per Zuleyha sarà un vero e proprio strazio.

Adnan partecipa al funerale del papà: anticipazioni Terra amara 25-30 settembre

La donna farà fatica a reggersi in piedi nel giorno del funerale di Yilmaz e avrà bisogno di essere sostenuta dai suoi cari.

Al funerale di Yilmaz parteciperà anche il piccolo Adnan: sarà proprio sua mamma a volere che il bambino sua presente all'ultimo saluto al suo papà.

Adnan si renderà protagonista di un momento particolarmente toccante ed emozionante. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il bambino, nel momento della sepoltura, non riuscirà a separarsi dalla bara del suo amato papà, quasi come se non volesse lasciarlo andare per sempre.