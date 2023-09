Come finisce Terra amara su Canale 5? I colpi di scena non mancheranno nel corso delle puntate conclusive di sempre della soap turca che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori Mediaset, conquistando risultati d'ascolto strepitosi.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Zuleyha che, dopo aver attraversato una marea di problemi e difficoltà, si ritroverà a dover affrontare un altro scoglio che la metterà a durissima prova.

Questa volta la protagonista femminile della soap deciderà di cambiare vita e rinuncerà a buona parte della sua ricca eredità per fare del bene.

Zuleyha cambia vita: come finisce Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra Amara raccontano che per Zuleyha arriverà il momento di dire addio anche al suo secondo marito.

Trattasi di Hakan, un ricchissimo imprenditore che riuscirà a conquistare il cuore della giovane di Cukurova, tanto da decidere di unirsi in matrimonio.

Il destino di Hakan, però, sarà sconvolto e stravolto da un terribile attentato che si verificherà all'interno della sua abitazione, al termine del quale perderà la vita.

L'uomo morirà tra le braccia di Zuleyha che, a quel punto, deciderà di dare una svolta importante alla sua esistenza.

Zuleyha rinuncia all'eredità per fare del bene: anticipazioni Terra amara finale

Le anticipazioni sul finale di sempre di Terra amara rivelano che la donna rinuncerà definitivamente all'amore e, da quel momento in poi, si dedicherà soltanto ai suoi figli, gli unici grandi amori della sua vita.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Zuleyha scoprirà di aver ricevuto una ricca eredità da parte di Hakan: l'uomo le ha lasciato un ingente patrimonio che, tuttavia, la donna deciderà di non tenere per sé.

Di quei soldi che le verranno lasciati da Hakan, la donna deciderà di spenderne una gran parte per fare del bene e aiutare le persone bisognose di Cukurova. Quei cittadini che hanno sempre fatto tanto per Zuleyha, schierandosi dalla sua parte in ogni circostanza, si ritroveranno così a ricevere un sostegno economico importante, che renderà la donna uno dei volti più amati della città.

Ritornano le puntate speciali di Terra amara su Canale 5

In attesa di arrivare al gran finale di sempre di Terra amara su Canale 5, dalla prossima settimana ci sarà spazio nuovamente per la messa in onda di puntate speciali che saranno trasmesse nel weekend.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, l'appuntamento con la soap opera turca coprirà la fascia oraria che va dalle ore 14:15 alle 16:30 circa, assicurando così un buon traino al ritorno di Verissimo, il talk show Mediaset condotto da Silvia Toffanin che anche quest'anno ospiterà in studio diversi volti noti di Terra amara, pronti a farsi intervistare per la prima volta in Italia.