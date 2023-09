L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di settembre promette colpi di scena e sorprese fin dai primissimi appuntamenti.

Al centro dell'attenzione ci sarà l'uscita di scena di Veronica che, assieme a sua mamma, non comparirà nella prima parte della stagione, ma non è escluso un suo possibile ritorno verso il finale, assieme al suo bambino.

Spazio anche alle vicende di Umberto che, a distanza di un po' di tempo dalla partenza di sua figlia Marta, potrebbe finalmente avere la possibilità di riabbracciarla.

Occorre comunque precisare che queste sono solo ipotesi e non vere anticipazioni ufficiali.

Gemma lascia la città con sua mamma: anticipazioni Il Paradiso 8

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre prevedono l'assenza in scena di Gemma e sua mamma Veronica: le due donne non saranno presenti, data la loro decisione di abbandonare definitivamente Milano per potersi trasferire altrove e cominciare una nuova vita.

Gemma affronterà così la sua gravidanza senza sentire il peso dei giudizi altrui, mentre Veronica potrà dimenticare definitivamente Ezio, dato che l'uomo ha scelto di salvare il suo matrimonio con Gloria e farà un viaggio in America per confessarle tutto il suo amore.

Gemma rientra con suo figlio ne Il Paradiso delle signore 8

Eppure, nel corso di questa lunga ottava stagione della soap opera, non è escluso un possibile ritorno in scena di Gemma.

La venere, a distanza di un po' di tempo, potrebbe riaffacciarsi in città assieme al suo bambino e magari nel finale di stagione, provare a riprendere in mano le redini della sua vita milanese, in vista di un possibile ritorno stabile nel corso della prossima stagione della soap.

La presenza di Gemma e del suo bambino non passerebbe affatto inosservata e, sicuramente, offrirebbe nuovi spunti per continuare a raccontare le vicende delle veneri impiegate nel grande magazzino milanese.

Marta torna per Umberto ne Il Paradiso delle signore 8?

Inoltre, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 ci saranno anche le vicende di Umberto, che si ritroverà a prendere in mano le redini della nuova Galleria Milano Moda, assieme a Tancredi.

I due dovranno portare avanti la loro creatura commerciale e stare attenti a non cedere il passo alla concorrenza, rappresentata dallo storico Paradiso delle signore di Vittorio Conti.

L'apertura del nuovo negozio, però, potrebbe riservare anche una gioia familiare per Umberto: non è escluso che sua figlia, Marta Guarnieri, possa riaffacciarsi nuovamente in città dopo un bel po' di anni di assenza.

In questi giorni, sui social, proprio Roberto Farnesi ha postato una foto che ritrae il suo commendatore Guarnieri assieme ai due figli, Marta e Riccardo. Che possa essere un piccolo spoiler su quello che succederà nel corso della stagione? Lo scopriremo da metà settembre in poi.