L'appuntamento con le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per un gravissimo lutto che colpirà Zuleyha, la quale si mostrerà a dir poco disperata e affranta per suo figlio. Spazio anche alle vicende di Mujgan, la quale deciderà di dare una svolta alla sua vita e voltare pagina, ma alla fine si ritroverà a fare i conti con grave evento che si rivelerà fatale.

Zuleyha scopre di essere in dolce attesa: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che tra Zuleyha e Demir tornerà il sereno e insieme decideranno di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, provando così a salvare il loro matrimonio.

Un ritorno di fiamma che non passerà affatto inosservato, dato che i due decideranno di mostrarsi e di uscire allo scoperto in presenza degli abitanti di Cukurova, rendendo ufficiale la loro relazione.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che dopo un piccolo malessere, la donna si sottoporrà ad una serie di accertamenti medici e scoprirà di essere in dolce attesa del suo terzo figlio.

In un primo momento preferirà non dire nulla a Demir, poi però troverà il coraggio per dargli la linea novella e quindi metterlo al corrente della situazione.

Zuleyha disperata per suo figlio: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per un terribile incidente stradale che vedrà protagonista proprio Zuleyha.

La donna si ritroverà in serio pericolo di vita dopo aver perso il controllo della sua automobile: le sue condizioni di salute desteranno grandissima preoccupazione e nel momento in cui arriverà in ospedale, scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo.

Sarà uno choc per la donna, la quale si mostrerà a dir poco disperata e affranta per quel figlio che non conoscerà mai.

Demir proverà a starle accanto con tutto il suo amore ma, inizialmente, sarà difficile consolare la donna.

Mujgan perde la vita: anticipazioni Terra amara prossime puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per la scelta di Mujgan, la quale deciderà di dare una svolta alla sua vita e lasciare Cukurova.

La dottoressa vorrà trasferirsi ad Istanbul e così deciderà di mettersi in viaggio per raggiungere la nuova città che la ospiterà, così da poter fare un sopralluogo in vista del trasferimento con suo figlio.

Un viaggio che si rivelerà fatale, dato che l'aereo sul quale viaggerà Mujgan sarà vittima di un incidente. Tutti i passeggeri presenti a bordo moriranno sul colpo e nessuno riuscirà a sopravvivere: l'ennesimo lutto che colpirà l'intera comunità di Cukurova.