Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Armando e Riccardo.

Contrariamente a ogni aspettativa dei fan e spettatori del talk show, i due cavalieri del parterre over non avranno la possibilità di rimettersi in gioco.

Tra i ritorni papabili di questa fortunata edizione, invece, spicca quello di Isabella Ricci, reduce dalla chiacchieratissima separazione con Fabio.

Armando e Riccardo fuori dal cast over: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne che presto arriveranno in tv, rivelano che non si tornerà a parlare delle vicende di Armando e Riccardo.

I due volti storici del trono over, infatti, quest'anno non hanno preso parte a nessuna registrazione del programma e non torneranno in scena neppure nel corso delle prossime settimane.

Al momento, infatti, sia Armando che Riccardo risultano fuori dal cast di questa edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Su entrambi, però, è calato il silenzio e il gelo in studio, dato che nessuno li ha mai più nominati e Maria De Filippi non ha mai fatto chiarezza sul perché della loro assenza, dopo che in passato sono stati tra i volti di punta della trasmissione Mediaset.

Isabella Ricci in bilico per il ritorno: anticipazioni Uomini e donne

Tra i papabili rientri in scena di questa edizione di Uomini e donne, invece, vi è quello di Isabella Ricci. Dopo la fine del suo matrimonio con Fabio, ecco che la nemica storica di Gemma Galgani potrebbe avere la possibilità di tornare a mettersi in gioco nel parterre del trono over e conoscere nuovi cavalieri.

Un ritorno che, dal punto di vista mediatico, non passerebbe inosservato dato che accenderebbe nuovamente la rivalità tra lei e Gemma.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma, la quale continuerà a occupare la scena in studio.

Gemma 'cotta' di Maurizio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

La dama torinese sarà uno dei volti di punta del talk show, grazie alla sua frequentazione con Maurizio, il cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Tuttavia, Maurizio preferirà non concentrarsi solo ed esclusivamente sulla dama torinese e annuncerà di voler conoscere anche una nuova dama presente quest'anno nel parterre senior causando una delusione in Gemma.