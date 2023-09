Sono trascorse poche settimane da quando i fan di U&D sono stati spiazzati dalla notizia dell'improvvisa rottura tra due protagonisti della scorsa edizione: Antonella e Luca del Trono Over. A distanza di meno di un mese da un botta e risposta piuttosto vivace sui social network, la dama e il cavaliere hanno annunciato di essere tornati insieme. Nessuna ospitata in studio per la coppia da quando si è formata.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le nuove puntate di U&D sono incentrate sugli attacchi che Gianni e Tina fanno ad alcuni componenti del parterre, soprattutto ad Aurora ed Elio, ma secondo i fan ci sarebbero anche altri argomenti da affrontare.

Una storia che Maria De Filippi ha sempre "ignorato" fino ad oggi, è quella che è nata tra Antonella e Luca nella scorsa edizione: i due hanno lasciato lo studio insieme ma senza una scelta plateale o un annuncio da parte della conduttrice.

Al rientro dalle vacanze, poi, la dama e il cavaliere non sono stati invitati per raccontare come procede la loro relazione, cosa che invece è stata fatta con Ida Platano e Alessandro Vicinanza, anche loro coppia che si è formata nel Trono Over la passata stagione.

Il pubblico, però, avrebbe piacere ad ascoltare gli aggiornamenti su Perini e Panont, anche perché in pochi mesi tra loro è successo di tutto.

Il ripensamento dei personaggi senior di U&D

Antonella e Luca si sono fidanzati la scorsa primavera e l'ufficialità è arrivata dai loro profili social.

A distanza di pochissimo tempo dall'addio a U&D, i due sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per un increscioso episodio: la dama ha perso il bambino che aspettava dal compagno ed è stata lei stessa a renderlo pubblico in alcune interviste.

Questo dolore non ha allontanato Perini e Panont, anzi li ha fatti unire ancora di più.

All'inizio di settembre, però, il cavaliere del Trono Over ha spiazzato tutti postando un video nel quale diceva di essere stato lasciato dalla compagna ma di non conoscerne il motivo.

La bella protagonista del dating-show, però, ha subito ribattuto a quel filmato con le seguenti dichiarazioni su Instagram: "Ho saputo dai social che io avrei chiuso i rapporti.

Credo si tratti di un gesto impulsivo in un attimo di rabbia, capita. Se c'è amore, si supera tutto".

La serenità ritrovata lontano da U&D

Ieri, mercoledì 20 settembre, la coppia è riapparsa sui social network per dare un annuncio che ha fatto felici i loro fan.

"Abbiamo avuto delle divergenze, abbiamo litigato tanto e non ci siamo sentiti per giorni", ha esordito Antonella su Instagram.

La dama del Trono Over di U&D ha giustificato la sfuriata che il fidanzato ha fatto in rete poche settimane fa ("Ha fatto un colpo di testa scrivendo cose che non serviva scrivere"), ma poi ha confermato che tra loro è tornato il sereno.

"Abbiamo chiarito e risolto i nostri problemi. Ora siamo più uniti che mai", ha concluso Luca spiegando ai curiosi che in questo momento si trova in Sardegna con la sua dolce metà per gli ultimi scampoli di vacanze.