Ci sarà un salto temporale di tre mesi, nelle prossime puntate di Terra amara che verranno proposte su Canale 5 nei giorni 27 e 28 settembre. Dopo la morte di Yilmaz, giungerà il momento di reagire e andare avanti. E in questo lasso temporale, molte cose cambieranno a partire da Zuleyha. La donna raccoglierà l'eredità di Hunkar, dando una scossa alla propria vita.

Nel frattempo Gaffur, continuerà a lavorare alla tenuta degli Yaman a causa di una truffa. A Cukurova giungerà una nuova donna, dall'aria misteriosa. Si tratta di Umit. Quest'ultima incontrerà per pura casualità Demir e il suo fascino non lo lascerà indifferente.

Intanto al cimitero una persona non si farà scrupoli e vandalizzerà la tomba di Adnan Yaman, precisamente il padre di Demir.

Anticipazioni Terra amara del 27 settembre: messa commemorativa per Yilmaz, Mujgan furiosa

Dopo una settimana dalla morte di Yilmaz si terrà una messa commemorativa, ma ci saranno dei piccolo problemi riguardo alla location in cui tenerla. Dopo un'attenta riflessione, Fekeli opterà per la moschea anziché per la sua villa, in quanto non vorrà far sentire a disagio Zuleyha per la presenza di Mujgan. La dottoressa non la prenderà bene questa scelta, tuttavia verrà redarguita dalla zia. Behice ordinerà alla nipote di rigare dritto, altrimenti potrebbe avere problemi con l'eredità.

Gaffur arriva a Istanbul e scopre di essere stato truffato

Nella puntata del 27 settembre di questa soap opera turca si farà luce sulla proposta di lavoro ricevuta da Gaffur. Dopo essersi congedato da Demir, l'uomo si metterà in marcia verso Istanbul. Una volta giunto nella cittadina farà una scoperta amara. Nel dettaglio, Gaffur scoprirà che gli uomini che volevano assumerlo per un lavoro in Germania sono dei truffatori.

Cosa farà ora l'ex servo della famiglia Yaman?

Terra amara trame del 28 settembre: Zuleyha nuova signora di Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara del 28 settembre riportano che qualcuno farà ritorno a Cukurova. Si tratta di Gaffur. Una volta scoperta la truffa, all'uomo non resterà altro da fare se non fare marcia indietro.

Adducendo la nostalgia di casa come scusa, il marito di Saniye riuscirà a riottenere il suo precedente lavoro alla tenuta Yaman.

Intanto ci sarà un salto temporale di tre mesi. Demir incontrerà la misteriosa e affascinante Umit. Questo incontro aprirà nuovi intrecci prossimamente. Intanto per Zuleyha giungerà il momento di prendere una decisione sul suo futuro. Sarà così che l'ex sarta accetterà l'eredità della defunta suocera, diventando la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo, la tomba del padre di Demir verrà vandalizzata da Fikret.