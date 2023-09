Gran parte della puntata di U&D che è andata in onda il 21 settembre è stata dedicata a Federico Nicotera e a Carola Carpanelli. Il confronto tra i due ex fidanzati è stato lungo e senza esclusione di colpi: il tronista, in particolare, ha rinfacciato alla corteggiatrice tutto il dolore che gli ha provocato lasciandolo da un momento all'altro. La studentessa non ha trattenuto le lacrime di fronte alle accuse dell'ex, ma grazie a Maria De Filippi ha ammesso che non era più innamorata.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La puntata di U&D alla quale hanno partecipato anche Ida e Alessandro (recentemente punzecchiati da Riccardo con un like a un commento che definiva 'poco emozionante' la loro ospitata), ha aggiornato i telespettatori anche su quello che è successo ad un'altra coppia che si è formata nella scorsa edizione.

Maria ha accolto in studio Federico e Carola [VIDEO] a circa due mesi dalla loro rottura, annunciata sui social network durante l'estate.

Il romano è partito in quarta rinfacciando alla ragazza tutta la sofferenza che gli ha arrecato decidendo di lasciarlo da un momento all'altro ma soprattutto senza alcun preavviso: Carpanelli, infatti, è andata via dalla casa dove convivevano senza avvisarlo in anticipo. "Ho perso sette kg da quando mi ha lasciato", ha ammesso Nicotera con la voce tremante e rabbiosa.

L'intervento della presentatrice di U&D

"Sono stato il suo cagnolino sia qui dentro che fuori, lei non mi ha mai amato davvero. Ha fatto tutto per hype e visibilità", ha sbottato Federico nel corso della puntata di U&D che è andata in onda giovedì 21 settembre.

Carola ha fatto fatica a difendersi dalle tante accuse dell'ex fidanzato, anche perché lui ha raccontato dei suoi capricci durante la convivenza, ma anche quando una sera è andata in discoteca con persone che non conosceva facendolo preoccupare per ore.

L'ex tronista non ha nascosto di essere stato innamoratissimo della giovane che ha scelto lo scorso maggio in tv, anche perché è stato proprio questo forte sentimento a farlo soprassedere su tante situazioni che non gli piacevano.

Gianni e Tina hanno subito attaccato la studentessa dicendo che avrebbe solo usato Federico per un tornaconto personale, ma lei si è opposta confermando che per un periodo ha provato qualcosa ma che col tempo le sensazioni sono cambiate.

Botta e risposta al veleno a U&D

Federico ha anche reso pubblico l'incontro intimo che ha avuto con Carola un mese dopo la rottura, quando si sono incontrati a Roma per un confronto.

Il giorno dopo, però, l'ex corteggiatrice di U&D ha fatto le valigie e ha informato Nicotera che non aveva alcuna intenzione di tornare insieme a lui.

Di fronte alle tante critiche che ha ricevuto Carpanelli, soltanto Maria De Filippi ha cercato di difenderla ricordando a tutti la sua giovane età. "All'inizio era innamorata, poi le è passata. Ci sta, è piccola e ha un vissuto diversissimo da lui", ha commentato la presentatrice del dating-show vedendo la studentessa in difficoltà.