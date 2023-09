Le avventure della telenovela Terra Amara continuano a occupare la fascia pomeridiana di Canale 5. Nelle puntate in onda prossimamente, Fikret Fekeli (Furkan Palali) non rinuncerà a vendicarsi del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis). Dopo aver annullato la sua partenza ed essersi nascosto in un luogo segreto, porterà avanti la sua alleanza con la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Quest’ultima non accetterà il fatto di essere stata scaricata dall’ex amante Demir e per questa ragione vorrà dargli una lezione.

Anticipazioni turche, Terra amara: Ali Rahmet Fekeli ha un malore, Fikret annuncia la sua partenza

Le anticipazioni sui nuovi episodi in programmazione prossimamente raccontano che Fikret non vorrà più vendicarsi del fratellastro Demir quando scoprirà di essersi sbagliato sul conto del defunto padre Adnan Yaman. A far cambiare idea al ragazzo sarà la zia materna Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la quale gli farà leggere una lettera scritta dalla madre. Fikret scoprirà che la relazione tra i suoi genitori è sempre stata consensuale: il ragazzo avrà modo di apprendere che la madre non è stata abusata da Adnan Senior.

Ali Rahmet Fekeli avrà un infarto; vedrà della dinamite nell’ufficio del nipote Fikret e temerà che il nipote stia preparando un attentato ai danni di Demir.

Appena Fekeli sarà fuori pericolo, Fikret saluterà, tutti compresa Mujgan (Melike Ipek Yalova), e annuncerà di essere in procinto di tornare a vivere in Germania.

Fikret non ritorna in Germania, Umit vuole farla pagare a Demir

Demir infastidirà il fratellastro servendosi della complicità della moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek).

Dopo aver messo le mani nella lettera della defunta madre di Fikret, la mostrerà pubblicamente affiggendo dei manifesti. Yaman dimostrerà così agli abitanti di Cukurova che il padre Adnan in passato non ha violentato Safiye, sbugiardando quindi il fratellastro. La reazione di Fikret non si farà attendere, visto che deciderà di rimanere in città all’insaputa dei suoi cari e si rifugerà in un nascondiglio.

Dopo qualche giorno il nipote di Lütfiye farà visita alla dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), la quale si sfogherà con lui per la scelta di Demir di mettere fine alla loro relazione extraconiugale. La dottoressa sarà su tutte le furie, visto che Demir non ha rispettato la promessa di divorziare dalla moglie Zuleyha per stare con lei. Umit farà presente a Fikret di poter contare ancora sul suo aiuto per farla pagare a Demir, colpevole di averla fatta soffrire.