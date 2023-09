Sta facendo parecchio discutere l'assenza di Riccardo Guarnieri alle prime tre registrazioni stagionali di U&D: il pugliese non era in studio quando Maria De Filippi ha condotto le nuove puntate del dating-show e nessuno ha mai svelato il perché. Amedeo Venza, però, il 4 settembre ha usato Instagram per far sapere che l'ex di Ida Platano non sarebbe stato invitato dalla redazione alle riprese dell'edizione 2023/2024 e per questo avrebbe iniziato a farsi beccare in dolce compagnia.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

Dopo che Riccardo è stato visto e fotografato con una ragazza a Monopoli, sui social network ha cominciato a spargersi la voce che queste segnalazioni potrebbero avere a che fare con la sua assenza nel parterre 2023/2024 di U&D.

Il 24, 28 e 29 agosto, infatti, Guarnieri non era agli Elios mentre il resto del cast prendeva parte alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre: né Maria De Filippi né gli opinionisti, inoltre, hanno mai fatto riferimento al pugliese e al perché non fosse presente in studio al rientro dalle vacanze (così come anche Armando Incarnato).

Il 4 settembre, dunque, Amedeo Venza ha provato ad approfondire l'argomento riportando un retroscena sull'ex di Ida Platano e sui presunti motivi della sua mancata partecipazione alle riprese del dating-show.

Il parere di chi segue U&D

"Pare che l'ex cavaliere degli Over quest'anno non abbia ricevuto l'invito per ritornare in trasmissione", ha scritto Venza in una Stories che è apparsa sul suo profilo Instagram la mattina del 4 settembre.

Stando a questi rumor, dunque, l'assenza di Riccardo alle prime registrazioni di U&D 2023/2024 sarebbe legata ad una presa di posizione da parte della redazione, che dopo anni anni avrebbe rinunciato al pugliese.

L'influencer Amedeo, inoltre, ha commentato i recenti avvistamenti di Guarnieri con una ragazza collegandoli alla mancata partecipazione di lui alle riprese del dating-show: "Come per magia ha ritrovato l'amore, perché i colpi di fulmine esistono".

Queste affermazioni di Venza vanno prese con le pinze perché né gli autori del programma né il tarantino si sono ancora esposti per spiegare perché lui non era nel parterre del Trono Over al rientro dalle vacanze d'estate.

Tra una settimana il debutto di U&D

L'assenza di Riccardo e Armando alle prime tre registrazioni della nuova edizione di U&D, è solo una delle tante anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios a fine agosto.

Nel corso delle puntate che la redazione ha messo in cantiere fino ad ora (la prima sarà trasmessa su Canale 5 tra una settimana esatta, ovvero lunedì 11 settembre), Maria De Filippi ha presentato il cast e non sono mancate le sorprese.

Per quanto riguarda il Trono Classico 2023/2024, ad esempio, sulla poltrona rossa si sono accomodati: gli "sconosciuti" Brando e Cristian, e Manuela Carriero (ex concorrente di Temptation Island).

Sul fronte Over, invece, c'è stato il grande ritorno di Barbara De Santi: la maestra si è aggiunte alle riconfermate Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Aurora Tropea, già protagoniste dei primi litigi davanti alle telecamere.

Tina Cipollari, invece, è subito partita alla carica con Elio Servo: i due hanno discusso furiosamente sia per un mancato saluto che per la parola "pazza" che il cavaliere ha usato per descrivere l'opinionista.

Non sono mancati gli ospiti nelle prime riprese stagionali del dating-show: tre coppie di Temptation 2023 (Gabriela e Giuseppe, Mirko e Perla, Francesca e Manuel), Lavinia e Alessio, Pinuccia per presentare la sua canzone, Ida e Alessandro e gli ex Carola e Federico.