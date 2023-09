Riccardo Guarnieri si è assentato alle nuove registrazioni di Uomini e donne e diversi fan lo hanno beccato in compagnia di una ragazza. Recenti segnalazioni arrivate al blog Isa&Chia e a Deianira Marzano, inoltre, parlano di vari avvistamenti del cavaliere con una giovane mora: l'ultimo risale a domenica 3 settembre per le vie di Monopoli.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Riccardo è assente nelle prime puntate 2023/2024 di Uomini e donne nelle prime tre prime registrazioni della nuova edizione del dating-show, quella che debutterà su Canale 5 tra una settimana (lunedì 11 settembre).

Se in studio nessuno ha mai fatto accenno all'assenza di Guarnieri (né a quella di Armando Incarnato), sul web si fanno sempre più numerosi gli avvistamenti insieme ad una giovane.

Alla segnalazione che è arrivata al blog Isa&Chia nei giorni scorsi (che sosteneva che il pugliese farebbe coppia da mesi con una concittadina di nome Gabriella), domenica scorsa se ne è aggiunta un'altra supportata da una prova fotografica.

Tra le Stories che Deianira Marzano ha postato nelle ultime 24 ore, spicca quella nella quale si vede l'ex di Ida Platano passeggiare vicinissimo ad una ragazza mora con la quale sembra avere una forte confidenza.

Il retroscena sull'addio a Uomini e donne

"Appena avvistato Riccardo a Monopoli", si leggere nel breve messaggio con il quale una fan anonima ha informato Deianira dell'incontro che aveva avuto poco prima con lo storico protagonista di Uomini e donne.

Nello scatto in questione, infatti, si vede Guarnieri di spalle affianco ad una giovane con i capelli scuri: la presunta nuova fidanzata del pugliese, è alta e indossa i tacchi a spillo. Nell'immagine che i siti di Gossip hanno riportato nelle ultime ore, sembra quasi che i due si tengano per mano e che quindi si comportino come una qualunque coppia.

Dando un'occhiata alle Instagram Stories che il cavaliere (o ex?) ha pubblicato il 3 settembre sul suo account, si apprende che era davvero a Monopoli e che ha pranzato in un ristorante tipico del posto (l'uomo ha inquadrato solo le pietanze sul tavolo e non la persona che era con lui in quel momento).

Attesa per le riprese di Uomini e donne

Riccardo non si è ancora sbilanciato sulle tante teorie che circolano in rete sulla sua assenza alle prime tre registrazioni stagionali di Uomini e donne.

Fino ad ora neanche Maria De Filippi o altri componenti del cast hanno mai parlato di Guarnieri e del perché non fosse presente alle nuove puntate del dating-show, ma per tutta l'estate il cavaliere è stato beccato in compagnia.

I fan non escludono che il pugliese potrebbe riapparire in studio per informare il pubblico sul perché non è più apparso tra i protagonisti del Trono Over dopo anni vissuti da assoluto protagonista soprattutto grazie alla tormentata storia d'amore con Ida Platano (felicissima da quasi un anno al fianco di Alessandro Vicinanza).

Un discorso diverso, invece, va fatto su Armando Incarnato: in questi giorni il napoletano si è esposto più volte sui social per far sapere di essere ancora in vacanza e che chi non sa nulla della sua vita dovrebbe tacere.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anche svelato la data in cui si svolgerà la quarta registrazione di U&D 2023/2024: mercoledì 6 settembre il cast si ritroverà per dare vita ad un nuovo appuntamento che, secondo il calendario, dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 attorno alla fine del mese che è appena cominciato.

Le discusse e forse temporanee assenze di Riccardo e Armando, almeno all'inizio della stagione saranno sopperite da un grande ritorno: Barbara De Santi ha ripreso posto tra le dame e sin da subito ha riacceso la rivalità con Gemma Galgani.