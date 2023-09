Sono appena terminate le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne: venerdì 15 settembre, infatti, Maria De Filippi ha condotto la seconda registrazione settimanale del suo dating-show.

Le anticipazioni che sta riportando la blogger Gemma Palagi, fanno sapere che in studio è stato dato molto spazio ai ragazzi del Trono Classico: Manuela, Cristian e Brando hanno eliminato la maggior parte dei loro corteggiatori. Gemma e Aurora, invece, si sono dette felici delle conoscenze con Maurizio e Marco.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la puntata di U&D con ospiti Lavinia e Alessio, in studio si svolgeva una nuova registrazione.

I primi spoiler che sono trapelati al termine delle riprese, li ha riportato la blogger Palagi su Instagram e riguardano soprattutto il Trono Classico.

Il 15 settembre, dunque, agli Elios si è parlato della segnalazione che alcuni fan hanno fatto su Carlo: si è vociferato, infatti, che il corteggiatore di Manuela non sia realmente interessato a lei ma che la starebbe frequentando solo per visibilità.

Tina Cipollari non ha creduto a queste chiacchiere, mentre la tronista ha vacillato e questo ha fatto arrabbiare il suo spasimante (che è entrato in studio solo in un secondo momento, perché inizialmente si era rifiutato). Dopo un confronto piuttosto acceso, però, i due hanno ballato e si sono chiariti.

La giovane Carriero, però, ha spiazzato il pubblico presente quando ha eliminato la maggior parte dei ragazzi che avrebbero voluto conoscerla: la pugliese ha tenuto solo Damiano, Michele e Carlo.

Le scelte dei giovani di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 15 settembre, però, fanno sapere che anche Brando e Cristian hanno mandato via molte corteggiatrici.

I due tronisti, inoltre, hanno concordato nel lasciare ancora "in panchina" Beatrix perché non riesce a decidere chi le piace di più; la blogger Palagi, però, racconta che il pubblico in studio ha avuto la sensazione che la giovane avesse una preferenza per il 22enne di Treviso, con il quale ha cercato un dialogo in modo insistente.

La ragazza, che nelle scorse puntate è stata portata in esterna da entrambi i tronisti, questa settimana è rimasta a casa e per questo si è arrabbiata soprattutto con Brando.

Novità per le dame di U&D

Nel corso della registrazione di oggi, però, si è parlato anche del Trono Over: Gemma Galgani porta avanti la piacevole conoscenza con Maurizio. I due sono usciti di nuovo insieme dopo il viaggio che hanno fatto in Sardegna nei giorni scorsi. Nonostante i dubbi di Tina e di gran parte del pubblico, il cavaliere 57enne sembra interessato alla dama che sta frequentando da quasi un mese.

Belle novità anche per Aurora: se nelle puntate precedenti ha fatto parlare di sé principalmente per le liti che ha avuto con Gianni Sperti, il 15 settembre Tropea è stata chiamata a centro studio per raccontare del bacio che si è scambiata con Marco la sera prima.

La blogger Palagi, inoltre, fa sapere che Barbara ha avuto un ripensamento: se ieri ha chiuso con Alessio dopo aver scoperto che usciva anche con un'altra dama del parterre, oggi ha aggiornato i presenti del bacio che si sono dati a cena. Il cavaliere, però, non ha ancora preso una decisione tra De Santi e Claudia, ma ha detto che presto si schiarirà le idee.

Ancora assenti Armando e Riccardo: i due non hanno partecipato a neppure una delle registrazioni della nuova edizione di U&D e i telespettatori iniziano a pensare che il loro percorso potrebbe essere finito per motivi legati o al loro privato o alle scelte che la redazione ha fatto durante l'estate.