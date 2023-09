Nei giorni del 28 e 29 settembre andranno in onda le ultime due puntate della settimana di Un Posto al Sole, con un grande movimento registrato dalle parti di Palazzo Palladini.

Le sorti di Damiano oscureranno la felicità di Rosa, la quale verrà assunta per qualche tempo per rimpiazzare Raffaele in portineria. La donna, talmente preoccupata per il suo ex, arriverà al punto di fare una scelta azzardata che finirà per tirare in ballo anche Viola Bruni.

Nel frattempo Roberto insisterà con Ida affinché accetti la sua proposta, ma Marina non si fiderà per niente della ragazza polacca in quanto sospetta che sia una bugiarda.

In tutto ciò non mancherà spazio per le risate, soprattutto con i vigili della soap e i coniugi Massaro.

Mariella e Guido infine concorderanno nel cercare di far riconciliare Bice e Sergio, in modo che smettano di minare la loro serenità coniugale.

Anticipazioni Un posto al sole del 28 settembre: Ida bugiarda

Nonostante i castelli di carta costruiti da Lara Martinelli siano crollati del tutto, qualcun altro sembrerà dare pensiero a Marina. Quest'ultima infatti non si sentirà del tutto serena verso Ida, nonché madre naturale del piccolo Tommaso. E mentre Giordano sospetterà che la ragazza polacca stia mentendo, Roberto farà ad Ida una proposta particolare, destinata a metterla con le spalle al muro.

Tuttavia, le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratti.

Rosa sostituisce Raffaele

Spazio anche ad una novità nelle prossime puntate della soap opera campana. Le trame di Upas svelano che Rosa troverà infatti posto in portineria. Raffaele, dovendo assentarsi per un periodo di tempo per andare in vacanza a Barcellona, deciderà così di affidarle le redini del suo lavoro.

Nel frattempo Mariella sarà indaffarata con una vendicativa Bice. La vigilessa cercherà in ogni modo di spingere la donna a perdonare i tradimenti subiti dal marito Sergio, nonostante questi sembrerà deciso a godersi a fondo la libertà ritrovata.

Un posto al sole 29 settembre: Raffaele parte, Rosa fa una scelta molto dura per Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 29 settembre rivelano che Raffaele non vedrà l'ora di raggiungere moglie e figlio in Spagna. Sul punto di partire, l'uomo darà le ultime indicazioni a Rosa. Quest'ultima si mostrerà molto felice del nuovo impiego, seppur temporaneo, ma ben presto la sua allegria sarà oscurata da una forte preoccupazione. Rosa sarà in pensiero infatti per il destino di Damiano, per questo motivo arriverà al punto di prendere un'azzardata decisione che coinvolgerà duramente Viola.

Nel frattempo, Ida continuerà a ricevere le insistenze di Roberto, il tutto mentre Guido e Mariella non sapranno più cosa fare per far riunire Massaro e la moglie.